البرلمان ينتفض ضد قرار وزير التعليم بسبب إلغاء نظام التشعيب .. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العمل بنظام التشعيب سيتم إلغائه لتقتصر المرحلة الثانوية على «علمي وأدبي فقط»، دفعة الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل.



‎وقال وزير التعليم، إنه تقرر إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2023، ليكون النظام علمي وأدبي فقط، مع دمج علمي علوم ورياضة في شعبة واحدة.

‎وبالنسبة لموعد إلغاء التشعيب، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم، إن آخر موعد لتغيير التشعيب بين علمي وأدبي قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الثانوي المقرر التحاقهم بالصف الثالث الثانوي خلال العام المقبل، مشيراً إلي حصر أعداد الطلاب حسب كل شعبة «الإسم، المدرسة، الشعبة، اللغة الثانية، الديانة»، لتحميلها علي قاعدة البيانات المركزية.

وأدى ذلك إلي انتفاضة داخل البرلمان، ضد قرار وزير التربية والتعليم .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو