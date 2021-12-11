وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة القادمة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التصريح المنسوب إليه والمتداول على السوشيال ميديا ، والذي زعم بأنه اعلن مستوى اسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستؤدي إلى عدم حصول اي طالب على 90% ، و ستجعل مجموع الاول على الثانوية العامة لا يتعدى الـ 70% ، بسبب اعتماد امتحانات الثانوية العامة هذا العام على اسئلة تقيس الفهم العميق لدى الطالب

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذا الكلام المتداول كاذب تماما ، ولا اساس له من الصحة ، ولم نقله في اى مكان.

وبخصوص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة والجدل المثار بشأن ان هذا القرار سيصعب الوضع على طلاب الثانوية العامة ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان قرار إلغاء التشعيب الى علمي علوم وعلمي رياضة ، يتم بعد إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن تفاصيل إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي في وقت لاحق

واضاف وزير التربية والتعليم : سنعلن ايضا في موقف الطلاب الراسبين وطلاب التقسيم في الثانوية العامة بعد بداية الترم الثاني من هذا العام.

كما نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما يقال على السوشيال ميديا بشأن قيام وزارة التربية والتعليم ب اعلان جدول امتحانات الصف الاول الثانوي لهذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم ان الجدول المتداول على السوشيال ميديا على انه جدول امتحانات اولى ثانوي لهذا العام ، هو جدول مزور مستوحى من جدول العام الماضي باستخدام الفوتوشوب! ، مشيرا الى ان من زوره نسي أن وظيفة د. رضا حجازي الذي ظهر توقيعه على الجدول المتداول تغيرت .

وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه المعلومات تنشرها الوزارة فقط ، ولا أجد سببا واحدا لمثل هذا التزوير الفج.