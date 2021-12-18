شيوخ مجمع اللغة العربية: لغة الضاد عميقة وحافلة بالأحداث

يحتفل اليوم مجمع الخالدين باليوم العالمى للغة العربية الذي يتضمن العديد من الفقرات والمحاضرات التى يقدمها نخبة من فناني أكاديمية الفنون وتكريم العديد من الشخصيات.

قال عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، إن اللغة العربية لغتنا العربية لغة عريق وحافلة بالأحداث ولها تراث عميق وذلك لأن العربية أطول اللغات الحية عمرًا، وتراثها علمى وفكرى وثقافى وفنى ممتد وقد أثرت وتأثرت بالعديد من الحضارات الأخرى و هي مواكبة للحياة المعاصرة بحيث لا تتخلف عنها و لا لدينا من العلماء الآن من يبرزون الجهود للاحاطة بالتراث من جهة وتنمية التراث من جهة.





وأكد أحمد فؤاد باشا عضو المجمع ان لكل امة من الامم ثقافتها الخاصة التي تميزها عن غيرها و تعبر بها عن ذاتها و تبرز من خلالها قسامات هويتها و إنجازات حضارتها و يبدو أن العالم العربي بحاجة ماسة الى من يذكره باهم المرتكزات الأساسية و المعالم الأصلية ثقافتها العربية الاسلامية و التى تتمثل فى الدين الاسلامي و اللسان العربي و الرصيد الحضاري القائم على العلم و العمران فمن هداه الثلاثية تتشكل هوية الأمة و يتكون جوهر ثقافتها و يعلو بناء حضارتها خاصة إذا ما تأثرت بهدف انساني لإشاعة الخير والسلام بين البشر جميعا و تدلنا حقائق التاريخ ان هذه الثلاثية يتركز منها كما ان فيها يكمن سر بقائها و اللغة العربية هذه الاساسية المتميزة و المميزة فى تاريخ الحضارة الانسانية و لم يقرا عليها ابدا ما يخلع عليها ثوب التميز الذي سماها به الإسلام و سوف تبقى كما كانت على ان يكونعذا مرتبط كل الارتباط.

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