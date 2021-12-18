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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجمع اللغة العربية: قصواء الخلالي أول إعلامية تقف على منصتنا وتلقي كلمة..صور

قصواء الخلالي على
قصواء الخلالي على منصة مجمع اللغة العربية

قال الدكتور عبد الحميد مدكور، أمين مجمع اللغة العربية، إن الإعلامية قصواء الخلالي هي أول إعلامية يتم دعوتها لإلقاء كلمة على منصة مجمع اللغة العربية العريقة وأول إعلامية يتم منحها حق الجلوس بين أعضاء مجمع الخالدين الأجلاء لإلقاء كلمة في الاحتفالية التي أقامها المجمع مساء اليوم لإحياء يوم اللغة العربية في يومها العالمي وأن هذا حدث نادر ولم يحدث من قبل، حيث لم يتم دعوة أي إعلامي من قبل لإلقاء كلمة بين أعضاء المجمع و تم دعوة الخلالي لدورها الفارق في تقديم إعلام ثقافي و نشر اللغة العربية في المجتمع المصري وأنها نموذج للإعلام المشرف.


وأشار أمين مجمع اللغة العربية، أن المجمع قرر تكريم الإعلامية قصواء الخلالي بدرع المجمع لدورها البارز من خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء والذي يذاع عبر قناة CBC, ليقدم محتوى ثقافي اجتماعي كأول برنامج توك شو ثقافي في مصر.

وأضاف أمين مجمع اللغة العربية، أن المجمع أقام الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وحضرها عدد من الشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجمع وتم تكريمهم جميعا لدورهم في الحفاظ على اللفة العربية بمختلف مجالات عملهم.

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مجمع اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية الإعلامية قصواء الخلالي قصواء الخلالي مجمع الخالدين

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