ضبط تاجري مخدرات بالقاهرة بحوزتهما أسلحة غير مرخصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين)حال إستقلالهما سيارة ملاكى ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو و ۲۰۰ جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,750 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى - طبنجة عيار 9 مم - عدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول - ميزان حساس - ماكينة رقمية لحصر النقود) .

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسيارة لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.