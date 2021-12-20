3 هواتف ذكية رائدة هي الأغلى في 2021

مع اقتراب 2022 ، ودخول ماراثون الهواتف الذكية الأفضل للعام الجديد، ازدحم عام 2021 بعدد من الهواتف الذكية من الفئة الرائدة التى شملت أفضل ما في عالم الهواتف، من شاشات بدقة وجوجة عالية وكاميرات فائقة الدقة وأداء قوى وبطاريات تمنحك ساعات طويلة من اللعب والتصفح على الإنترنت، ومشاهدة ما تريد.

وتنوعت هواتف عام 2021 ما بين هواتف رخيصة تضم الإمكانات الأساسية لأى هاتف، والهواتف المتوسطة والشبابية ذات الإمكانات الجيدة والسعر المناسب، وما بين الهواتف الرائدة التى تقدم أفضل مواصفات ولكن مع أسعار مرتفعة، وفيما يلى نعرض عدد من الهواتف الذكية الرائدة الأغلى سعرا في 2021 :

هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من سامسونج

ويأتي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، مع أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وشحن لاسلكي 15 واط، وأقوى معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100.

ويبدأ سعر هاتف Galaxy S21 Ultra 5G من حوالى 20 ألف و 660 جنيه مصرى.



هاتف iphone 13 pro max من آبل



يأتى شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr تدعم معدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، مع 3 كاميرات خلفية محسنة وجديدة تماما، والتي حصلت على تصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming .

زودت آبل هاتف iphone 13 pro max بعمر بطارية محسن بل و أكبر مقارنة بالإصدارت السابقة، والتي تأتي بقوة 4352 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 27 واط، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، مع معالج سداسى النواة قوى وسريع من نوع Apple A15 Bionic والذي يوفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 50% مقارنة بمعالج الشركة السابق.

يبدأ سعر هاتف iphone 13 pro max من 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يزيد عن 17 ألفا و200 جنيه مصرى لنسخة 128 جيجابايت.

هاتف OnePlus 9 Pro من وان بلس

ويأتى بشاشة منحنية قياس 6.7 بوصة، من نوع Fluid Display 2.0 ،مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية،و 4 كاميرات خلفية، من شركة Hasselblad ، الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر من سونى IMX766 ، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

ويحتوى هاتف OnePlus 9 Pro ببطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 50 واط ، مع شحن لاسلكى بقوة 15 واط، ويعمل بمعالج Snapdragon 888 مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت.

ويبدأ سعر هاتف OnePlus 9 Pro من حوالى 14 ألف و 500 جنيه مصرى.