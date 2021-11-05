بسعر مكلف.. شركة ريلمي تعمل على هاتف رائد جديد

تعمل شركة ريلمي Realme على هاتف رائد جديد، حيث كشف المدير التنفيذي للشركة Xu Qi، في مؤتمر China Mobile Global Partners، عن عزم الشركة إطلاق عدد من المنتجات المميزة الجديدة والتي سيتم إطلاقها في أوائل العام المقبل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف الرئيس التنفيذي أن شركة ريلمي ستطلق هاتف رائد جديد تبلغ تكلفته حوالى 780 دولار (أي ما يعادل 12 ألف و200 جنيه مصري).

ريلمي تعمل على هاتف رائد سيكلف أكثر من طرازات GT الحالية

ومن المحتمل أن يستخدم هاتف ريلمي الرائد القادم، نظام شحن سريع UltraDart بقوة 125 وات، ووفقا للمعلومات من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في أوائل العام المقبل.



وتشير بعض تقارير أخبار تكنولوجيا المعلومات، التي كشفت عن خطط شركة ريلمي الرئيسية، وأنها محاولة للاستيلاء على بعض الحصص السوقية التي فقدتها بسبب الشركات المنافسة من بينها شاومي Xiaomi، و هواوي Huawei، و أوبو Oppo، و فيفو vivo.

ويعد هاتف ريلمي Realme GT، جهاز شبه رائد حيث يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 888، ولكنها يفتقر إلى كاميرا رئيسية مميزة، حيث انخرطت الشركة في استخدام مستشعرات ومنظار بدقة 108 ميجابكسل لكنها لا تمتلك بالفعل رائدًا واحدا يقدم جميع الإمكانيات الرائدة.

وكانت شركة ريلمي قد أطلقت هاتف Realme GT 5G، بتصميم رائع في لونين هما الأسود والأزرق، مع شاشة مميزة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى ريلمي أنه يمكن شحنها من 0 إلى 100% في غصون 35 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف ريلمي Realme GT 5G، بمعالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 او 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويمتلك هاتف ريلمي الرائد Realme GT 5G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويتوفر مقابل سعر حوالى 510 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري).