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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العام المالي 2021/2022

محافظ بني سويف يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 600 مليون جينه

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، اجتماعاً، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022.

وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، عزة خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات والتنفيذيين المعنيين.

ناقش محافظ بني سويف، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية بإجمالي اعتمادات تقترب من 600 مليون جينه "حكومي وذاتي "والتى تشمل 5 بنود أساسية: رصف الطرق والكبارى، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتم استعراض إجمالي الاعتمادات والمنصرف منها والمتبقى وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام.

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وجه المحافظ بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030
 

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