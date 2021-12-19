رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للوافدين

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء اللجنة.



وناقش الاجتماع، عدة موضوعات متعلقة بتنظيم أمور الدراسة للوافدين بمختلف الكليات والبرامج، كما ناقش طلب عدد من الباحثين الإطلاع علي الكتب والمراجع والرسائل والاستفادة من المعامل لإجراء التجارب والإطلاع علي المعلومات التي لها صلة بأبحاثهم طبقا للوائح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.