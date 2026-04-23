محافظات

محافظ جنوب سيناء وسفير أذربيجان يشهدان فعاليات ختام بطولة سباق الهجن الدولي بشرم الشيخ

ايمن محمد

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والسفير إلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان، فعاليات ختام البطولة التنشيطية لسباق الهجن، اليوم الخميس، بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن والفروسية.

كما شهد ختام الفعاليات الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وممثلين عن الاتحاد الأردني للهجن، و الاتحاد السعودي للهجن، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وعدد كبير من مشايخ وأبناء القبائل البدوية من مختلف المحافظاتت المصرية، والمشجعين من السائحين المحبين لرياضة الهجن.

وتضمنت فعاليات الختام، استعراضات فلكلورية تعبر عن التراث السيناوي، واستعراضات بالجمال للخيالة، إضافة إلى استعراضات فنية لطلاب المدارس، والفرقة الفنية المختلفة بفرع ثقافة جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن رياضة الهجن موروث سيناوي أصيل لدي القبائل البدوية بمختلف المحافظات المصرية، وتحظى بإهتمام عالمي كبير خاصة داخل الدول العربية، لذا تحرص المحافظة في إحياء هذا التراث الهام، لافتا إلى انه جرى إقامة هذه الفعاليات احتفالا بعيد تحرير سيناء، مقدما التحية والتقدير للقيادة السياسية، والقوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأكد أن مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن والفروسية يعد أحد أهم المضامير العالمية، ويستقبل مختلف الفعاليات الدولية التي تشارك فيها الدول العربية وغيرها من الدول الغربية، إضافة إلى كونه يسهم بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة خاصة أن هذه الرياضة لها جمهور كبير من مختلف جنسيات العالم.

وقدم المحافظ التهنئة للقبائل الفائزة في الأشواط المتخلفة للسباقات، ومرحبا بجميع المشاركين من مختلف القبائل البدوية من. مختلف المحافظات المصرية على أرض شرم الشيخ.

وكرم محافظ جنوب سيناء، القبائل الفائزة بجوائز مالية، ودروع وكؤوس، وسط فرحة بين أبناء القبايل المختلفة.

ومن جانبه، أوضح عيد حمدان، رئيس الإتحاد المصري لرياضة الهجن، أن السباق أقيم على مدار يومين، و تضمن 15 شوطا بواقع 5 أشواط أمس، و 10 اليوم، وفازت قبيلة الشرارات بشوط المحافظات، بينما تربعت قبيلة الترابين على عرش السباق لكونها فازت بعدد 4 أشواك ، وفازت قبيلة العيايدة ب 3 أشواط، وقبيلة التياه أيضا فازت ب 3 أشواط، وقبيلة الأحويات فازت بشوط، والجرارشة فازت بشوط.

وأشار إلى أن أشواط المفاريد كانت بمسافة 2 كيلو متر، وأشواط اللبانة " أي الهجن الذي يبلغ من العمر 4 سنوات" لمسافة 4 كيلو متر، وأشواط "الثنايا" أي الهجن الذي يبلغ من العمر 5 سنوات لمسافة 5 كيلو متر، وشوط " الماراثون" أي الهجن الذي يبلغ من العمر6 سنوات، لمسافة 6 كيلو.

وأكد أن عدد القبائل البدوية التي شاركت في السباق بلغت 18 قبيلة من مختلف المحافظات المصرية، بإجمالي 270 جملا، وسط تنافس شديد من قبل المشاركين.

