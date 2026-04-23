محافظ مطروح يبحث مع إيفاد التوسع في مشروعات التنمية الزراعية وحصاد المياه ودعم الشباب

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بمكتبه، السيد فريج جيجان المدير القُطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة

تناول اللقاء استعراض جهود مشروعات «إيفاد» بالمحافظة، والإشادة بما تحقق من نتائج ملموسة بالتعاون مع مركزى البحوث والتنمية المستدامة، خاصة في مجالات التنمية الزراعية، وحصاد مياه الأمطار، ودعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الصحراوية.

وأكد محافظ مطروح تقديم كامل الدعم للتوسع في تلك المشروعات، مع طرح نموذج لمشروع زراعي متكامل بمشاركة الشباب، خاصة خريجي الزراعة والطب البيطري، يتضمن مشروع زراعى و تربية أغنام البرقي، مع تدريبهم ، وتوزيع العائد بنسب وفقًا لمدى التزامهم طوال فترة التنفيذ، على أن يبدأ كنموذج تجريبي بإحدى القرى تمهيدًا لتعميمه.

كما ناقش اللقاء أهمية إنشاء خزانات كبرى لحصاد مياه السيول وتعظيم الاستفادة منها في الشرب والزراعة والثروة الحيوانية، كذلك دعم المزارعين، خاصة بواحة سيوة، في مكافحة سوسة النخيل للحفاظ على إنتاج التمور

وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات زراعة الظهير الصحراوي في انسب موقع مقترح مع توافر دراسات توافر المياه الجوفية ونسبة الملوحة على أن تبدأ بمنطقة غرب براني ، ثم تعميمها ،

كذلك التوسع في نشر ثقافة المشروعات المنزلية، مثل الحدائق المنزلية، مع تدريب السيدات على إدارتها وتسويق منتجاتها لزيادة العائد الاقتصادي للأسر.

واختُتم اللقاء بمناقشة مقترح مد مشروع «إيفاد» لعامين إضافيين والتوسع في المناطق المستهدفة

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح درع المحافظة لمدير «إيفاد» تقديرًا لجهود المنظمة في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة.