جامعة مطروح تعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته المائة برئاسة الدكتور عمرو أحمد المصري رئيس الجامعة، وبحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي.

واستهل مجلس جامعة مطروح أعماله بتقديم الأستاذ الدكتور رئيس جامعة مطروح التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد معاني العزة والكرامة وتضحيات أبناء الوطن في سبيل استعادة الأرض وصون مقدراتها، ومثمّنًا ما تبذله الدولة من جهود في تنمية سيناء وتعزيز خطط التنمية الشاملة بها.

وشهدت الجلسة توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة الصحراوية والبيئية ومعصرة «فيرجينيا»، وذلك بهدف تدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لسوق العمل، في إطار تعزيز الشراكات مع مؤسسات الإنتاج وربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقات العملية.

واستعرض المجلس استعدادات كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 /2026، مؤكدًا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب، وضمان حسن سير العملية الامتحانية بمختلف الكليات.

ووافق المجلس على إطلاق مسابقة طلابية لإعداد فيديوهات توعوية حول ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، على أن يتم تقديم الأعمال عقب انتهاء الدراسة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس تفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية ببعض كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الحالي، بما يدعم توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقييم.

كما وافق المجلس على منح عدد (4) طلاب درجة الماجستير بكليات الجامعة، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات العلمية واللوائح المنظمة.

واختتم مجلس جامعة مطروح جلسته بالتأكيد على استمرار جهود الجامعة في تطوير منظومتها الأكاديمية والإدارية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ودعم خطط التنمية المستدامة