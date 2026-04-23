قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية
جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالقاهرة بمشاركة 80 مشروعاً
مصر توقع اتفاق توريد خام الفوسفات مع شركة صينية لتشغيل مجمع أسمدة بالعين السخنة
خالد الجندي: الزواج العرفي تدليس.. واللي يعمله في السر مش اسمه جواز.. فيديو
تصعيد ناري من إيران: أمريكا لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز.. واحتجزنا 3 سفن
نجوم الفيلم التسجيلي حراس الرمال: سيناء كتاب تاريخ.. واللى اتكتب بالدم عمره ما هيتنسي
رسائل عاجلة من الإسكان.. موعد سداد أقساط “سكن لكل المصريين 7”
ثروت سويلم: رابطة الأندية تدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية
"بحب أفرح الناس".. أول ظهور لأبو إسلام صاحب نقطة المليون جنيه في حفل زفاف عروسين بالمحلة..شاهد
وضعت عليها الملابس بالدولاب.. الإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة بالبحيرة
خلاف على 1500 جنيه يتحول إلى جريمة قـ.تل في كرداسة
مصر تبدأ خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان بحوار مجتمعي واسع.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة مطروح تعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح
ايمن محمود

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته المائة برئاسة الدكتور عمرو أحمد المصري رئيس الجامعة، وبحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي.

واستهل مجلس جامعة مطروح أعماله بتقديم الأستاذ الدكتور رئيس جامعة مطروح التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد معاني العزة والكرامة وتضحيات أبناء الوطن في سبيل استعادة الأرض وصون مقدراتها، ومثمّنًا ما تبذله الدولة من جهود في تنمية سيناء وتعزيز خطط التنمية الشاملة بها.

وشهدت الجلسة توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة الصحراوية والبيئية ومعصرة «فيرجينيا»، وذلك بهدف تدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لسوق العمل، في إطار تعزيز الشراكات مع مؤسسات الإنتاج وربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقات العملية.

واستعرض المجلس استعدادات كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 /2026، مؤكدًا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب، وضمان حسن سير العملية الامتحانية بمختلف الكليات.

ووافق المجلس على إطلاق مسابقة طلابية لإعداد فيديوهات توعوية حول ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، على أن يتم تقديم الأعمال عقب انتهاء الدراسة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس تفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية ببعض كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الحالي، بما يدعم توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقييم.

كما وافق المجلس على منح عدد (4) طلاب درجة الماجستير بكليات الجامعة، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات العلمية واللوائح المنظمة.

واختتم مجلس جامعة مطروح جلسته بالتأكيد على استمرار جهود الجامعة في تطوير منظومتها الأكاديمية والإدارية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ودعم خطط التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

