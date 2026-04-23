رئيس الوزراء يرد علي انتقادات إقامة المشروعات العقارية بدلا من الإنتاجية.. خاص

رد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال "صدى البلد" بشأن الانتقادات التي وجّهت للحكومة بسبب إقامة مشروعات عقارية بدلا من صناعية .

وقال مدبولي ان الدولة لم تضع جنيها واحدا في مشروع سباين العقاري، لافتا إلى انه مشروع قطاع خاص والدولة تدعم المشروع فقط في إطار دعمها القطاع الخاص مؤكدا انه متواجد اليوم في المنطقة الصناعية بالعين السخنة لدعم قطاع الصناعة .

واشار إلى أنه يشهد كل أسبوع قبل اجتماع مجلس الوزراء عدد من الاتفاقيات التي تخص القطاع الخاص داخل مقر مجلس الوزراء لافتا ان الحكومة تدعم القطاع الخاص في كل المجالات.

وتابع رئيس الوزراء ان مصر ناجحة في المشروعات العقارية فلماذا لا نشجع هذا القطاع الحيوي الهام مؤكدا أننا بنشجع ايضاً قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات لان هذا يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة للاقتصاد المصري.

واكد رئيس الوزراء ان طبيعة عمل البنوك أنها تمول جميع المشروعات التي تري ان دراسة جدوتها ستحقق العائد لافتا ان القطاع المصرفي قائم علي عملية الإقراض لكي يحقق أرباح لمشروعات المختلفة موضحا ان هذا لجميع القطاعات وليس العقاري فقط .