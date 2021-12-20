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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إنشاء المناطق اللوجيستية تساهم فى توفير فرص عمل للشباب

النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن تطوير المواني البحرية وربطها بمثيلتها البرية يعد بمثابة تهيئة بنية تحتية جيدة تسهم في جذب الإستثمارات لا سيما الأجنبية حيث يعتبر عنصر النقل من أهم الأساسيات التي يحتاجها المستثمر ولهذا وجدت مساعي ملحوظة من الحكومة بالإهتمام بهذه المنظومة.

 

وأضاف " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الإهتمام بإنشاء المناطق اللوجيستية يدعم توفير فرص عمل للشباب، علاوة علي تقليص زمن إنتظار الحاويات الجمركية مما يعمل علي إستيعاب أكبر عدد من سفن البضائع في فترة زمنية قصيرة وبالتالي ينعكس ذلك علي معدل الإيرادات من العملة الصعبة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن دفع عجلة النمو الإقتصادي هو الهدف الرئيس من تطوير منظومة النقل بشكل عام والنقل الملاحي بشكل خاص ويأتي ذلك تزامنا مع استقرار الوضع الإقتصادي بمصر ولهذا نسعي لإستغلال هذا النمو بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة في آن واحد.

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جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية".

 

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

 

من جانبه؛ عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.

 

كما تم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلاً عن ربطه بالقطار الكهربائي السريع.

 

وعرض الفريق كامل الوزير أيضاً مستجدات تطوير ميناء دمياط، خاصةً تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء “محطة تحيا مصر ١″ لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

المواني المواني البحرية الاستثمارات المناطق اللوجيستية العملة الصعبة منظومة النقل النمو الاقتصادي

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