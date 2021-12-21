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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة غدا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة غدا، الأربعاء، لمدة 12 ساعة.

وذكرت الشركة في بيان لها أن سبب الانقطاع لقيامها بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد (بشارع مسطرد القديم).

وتشمل المناطق المتأثرة: “عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف (التابعة لمدينة نصر) – الإمداد والتموين – مساكن رامو”، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد، الأربعاء، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

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وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المياة شركة مياه الشرب بالقاهرة شارع مسطرد القديم محطة مياه مسطرد القاهرة قطع المياة

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