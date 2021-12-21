برنامج تجريبي لاختبار Tre BEV.. نيكولا تسلم شاحنتين نصف نقل لشركة خدمات

بدأت شركة نيكولا الأمريكية الوليدة في تسليم أول مركبتين كهربائيتين لها إلى شركة Total Transportation Services Inc. (TTSI للنقل الثقيل، كنماذج اختبارية قبل أن تقوم بتسليم الطلبية بالكامل في العام المقبل.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في المركبات، عانت شركة نيكولا الوليدة من مشاكل أضرت بسمعتها ضررا بالغا بعد أن قبض على مؤسسها ومديرها التنفيذي تريفور ميلتون بتهمة الاحتيال والنصب، وإجراء تحقيقات حكومية معه، مما دفع جنرال موتورز الأمريكية إلى تقليص حجم التعاون والشراكة الثنائية مع نيكولا، مما دفعها إلى تحويل أولوياتها وخططها من إنتاج شاحنة البيك أب الكهربائية نيكولا بادجر الصغيرة التي كان من المفترض أن تبنى من خلال المنصة الكهربائية المعيارية لشركة جنرال موتورز، إلى إعطاء الأولوية لبناء شاحنة النصف نقل الثقيل نيكولا Tre BEV الكهربائية.

فيما أعلنت نيكولا مؤخرا عن خطتها القادمة، مع تسليم شاحنتين فقط إلى شركة النقل TTSI في فرعي لوس أنجلوس ولونج بيتش، ووفقا للخطة المرسومة ستقوم نيكولا تباعا بتسليم 30 شاحنة Tre BEV نصف نقل ثقيل كهربائية و70 شاحنة نصف نقل Tre تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، خلال عامين، أي ما مجموعه 100 شاحنة نصف نقل.

ويبلغ نطاق السير لشاحنة Tre BEV الكهربائية 350 ميلاً في الشحنة الواحدة، وذلك بفضل بطارية تعمل بجهد 753.0 كيلو وات في الساعة، أي بقوة 645 حصاناً مع تقديم سرعة قصوى تبلغ 75 ميلاً في الساعة.

وأعلنت نيكولا أن الشاحنة النصف نقل يمكن أن تشحن من 10 إلى 80 في المائة خلال ساعتين عند 240 كيلوواط، فيما يبلغ إجمالي وزنها المشترك 82000 رطل.

وتخطط شركة نيكولا أيضًا لتقديم Tre FCEV مع مجموعة نقل الحركة المزودة بالوقود الهيدروجيني لتقدم نطاق سير 500 ميل.

ولم تصرح نيكولا حتى الآن عن مواعيد تسليم الشاحنات الهيدروجينية إلى شركة TTSI للنقل، ولكن بعد انتهاء البرنامج التجريبي الأولي، تخطط نيكولا إلى تسليم 30 شاحنة كهربائية و70 شاحنة هيدروجينية بحلول عام 2023.

كما أبرمت نيكولا وشريكتها الأوروبية Iveco صفقة مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا لتسليم 25 شاحنة كهربائية خلال عام 2022.