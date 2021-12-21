عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

برنامج تجريبي لاختبار Tre BEV.. نيكولا تسلم شاحنتين نصف نقل لشركة خدمات

شاحنات نيكولا
شاحنات نيكولا

بدأت شركة نيكولا الأمريكية الوليدة في تسليم أول مركبتين كهربائيتين لها إلى شركة Total Transportation Services Inc. (TTSI للنقل الثقيل، كنماذج اختبارية قبل أن تقوم بتسليم الطلبية بالكامل في العام المقبل.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في المركبات، عانت شركة نيكولا الوليدة من مشاكل أضرت بسمعتها ضررا بالغا بعد أن قبض على مؤسسها ومديرها التنفيذي تريفور ميلتون بتهمة الاحتيال والنصب، وإجراء تحقيقات حكومية معه، مما دفع  جنرال موتورز  الأمريكية إلى تقليص حجم التعاون والشراكة الثنائية مع نيكولا، مما دفعها إلى تحويل أولوياتها وخططها من إنتاج شاحنة البيك أب الكهربائية نيكولا بادجر الصغيرة التي كان من المفترض أن تبنى من خلال المنصة الكهربائية المعيارية لشركة  جنرال موتورز، إلى إعطاء الأولوية لبناء شاحنة النصف نقل الثقيل نيكولا Tre BEV الكهربائية.

فيما أعلنت نيكولا مؤخرا عن خطتها القادمة، مع تسليم شاحنتين فقط إلى شركة النقل TTSI في فرعي لوس أنجلوس ولونج بيتش، ووفقا للخطة المرسومة ستقوم نيكولا تباعا بتسليم 30 شاحنة Tre BEV نصف نقل ثقيل كهربائية و70 شاحنة نصف نقل Tre تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، خلال عامين، أي ما مجموعه 100 شاحنة نصف نقل.

ويبلغ نطاق السير لشاحنة Tre BEV  الكهربائية 350 ميلاً في الشحنة الواحدة، وذلك بفضل بطارية تعمل بجهد 753.0 كيلو وات في الساعة، أي بقوة 645 حصاناً مع تقديم سرعة قصوى تبلغ 75 ميلاً في الساعة. 

وأعلنت نيكولا أن الشاحنة النصف نقل يمكن أن تشحن من 10 إلى 80 في المائة خلال ساعتين عند 240 كيلوواط، فيما يبلغ إجمالي وزنها المشترك 82000 رطل.

وتخطط شركة نيكولا أيضًا لتقديم Tre FCEV مع مجموعة نقل الحركة المزودة بالوقود الهيدروجيني لتقدم نطاق سير 500 ميل.

ولم تصرح نيكولا حتى الآن عن مواعيد تسليم الشاحنات الهيدروجينية إلى شركة TTSI للنقل، ولكن بعد انتهاء البرنامج التجريبي الأولي، تخطط نيكولا إلى تسليم 30 شاحنة كهربائية و70 شاحنة هيدروجينية بحلول عام 2023. 

كما أبرمت نيكولا وشريكتها الأوروبية Iveco صفقة مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا لتسليم 25 شاحنة كهربائية خلال عام 2022.

 

نيكولا شركة نيكولا الأمريكية تريفور ميلتون لوس أنجلوس لونج بيتش نيكولا بادجر جنرال موتورز نيكولا Tre BEV هامبورغ المانيا

موضوعات متعلقة

إليكتريك تختار ريفيان R1T شاحنة عام 2021 لهذا السبب

حركة مفاجئة.. تسلا تلغي أسعار وحجوزات موديل "رودستر" من موقعها

تقنية حصرية للشركة.. بولستار تطور محرك بقوة 636 حصانا لمنافسة بورشه تايكان

بمجموعة نقل هجينة.. لقطات مسربة لبديلة لامبورجيني أفنتادور

بعد إعلانها عن سيارات طائرة في 2023..  هل تستطيع AeroMobil الوفاء بوعدها؟

باستثمار 5 مليارات دولار.. ريفيان: مصنع جديد لصناعة المركبات الكهربائية 2022

بالفيديو.. NBC تعرض سيت كوم عن السيارات "أمريكان أوتو" 4 يناير المقبل

بورشه تكشف عن نموذج أولي لسيارة سباق تشارك في لومان 24 ساعة سنة 2023

ترشيحاتنا

صناعة النواب: مجمع مرغم1 و2 نواة مدينة جديدة لصناعة البلاستيك بالإسكندرية

أزمة المهاجرين.. بيلاروس وبولندا تمنعان فريقا أمميا من الوصول إلى الحدود

نيابة عن مدبولي.. القباج تفتتح مؤتمر "المبادرون" لتيسير الإتاحة والدمج لذوي الهمم

كارثة في الفروسية.. إيقاف محمد طلعت وإلغاء نتائج منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

التعليم: فتح باب الترشح لـ جائزة مصر للتميز الحكومي العربي.. تفاصيل

نيجيريا تشكر الأزهر على المنح الدراسية للطلاب وتدريب الأئمة على المنهج الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

التغيرات المناخية تزداد حدة ونواجه الطقس الأقسى .. ماذا ينتظرنا في الشتاء؟

السعودية.. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص القطاع الطبي

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

القومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير

حصص مراجعات لـ تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي عبر هذا الرابط ..الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

فيديو

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

فيديو جراف.. تعرف على أمنية شبيه الفنان رشدي أباظة

فيديو جراف| تصحيح مسار.. لماذا أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ