جنرال موتورز تبدأ تسليم سيارة الهامر الجديدة للعملاء.. بهذا السعر | صور

بدأت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة في مرحلة تسليم سيارة البيك أب الصغيرة GMC Hummer EV، والتي تعتبر أول سيارة كهربائية من فئة Hummer الشهيرة، مما يمثل إنجازاً كبيراً لشركة صناعة السيارات الأمريكية والجيل القادم من المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

تعتمد سيارة GMC Hummer EV الجديدة على منصة Ultium من تطوير جنرال موتورز، بالإضافة لقيامها بتطوير المحرك الكهربائي الجديد والبطارية داخليًا، وتخطط لاستخدامهم كأساس لمجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية الجديدة في المستقبل.

تم بيع أول إصدار يتم إنتاجه من سيارة GMC Hummer EV الكهربائية الجديدة في المزاد بقيمة مليوني ونصف دولار، وتم التبرع بعائدات المزاد لإحدى المنظمات الخيرية، وقال مارك رويس رئيس جنرال موتورز يوم الجمعة الماضي "نحن متحمسون جدًا لعملائنا وانتظروا المزيد قريباً" وذلك خلال مقابلة على قناة CNBC في برنامج Squawk on the Street.

تقوم جنرال موتورز حالياً باستثمار مبلغ ضخم يصل الى 30 مليار دولار في إنتاج وتطوير السيارات الكهربائية حتى عام 2025 مثل بيك آب هامر ونسخة SUV القادمة، كما أكدت الشركة يوم الجمعة أيضاً على تسليم أولى شاحناتها الجديدة وهي شاحنة توصيل كهربائية تجارية.

لم تؤكد جنرال موتورز عدد طلبات الحجز التي تلقتها لسيارة GMC Hummer EV، والذي سيبدأ مبدئيًا بسعر 113.000 دولار قبل دخول الإصدارات الأقل سعراً مرحلة الإنتاج، وقالت الشركة في وقت سابق ان طلبات الحجز على هامر الجديدة انتهت بالكامل خلال العام المقبل.

تعتبر سيارة GMC Hummer EV ثاني سيارة بيك آب كهربائية بالكامل تدخل مرحلة الإنتاج النهائي، حيث سبقتها سيارة R1T من شركة Rivian التي بدأت في بناء السيارة في مصنع في إلينوي في شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن تكون الشاحنتان الصغيرتان الأولى من بين عدد قليل من الشاحنات الصغيرة الكهربائية الجديدة في السنين القادمة.

ومن المتوقع أن يتبعهم العام المقبل إصدار كهربائي من فورد F-150 وتيسلا Cybertruck أواخر العام المقبل، كما أكدت جنرال موتورز عن قدوم سيارات من فئة البيك اب الكهربائية لعلامتيها التجارية شيفروليه وGMC في السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل تراجعت أسهم جنرال موتورز صباح يوم الجمعة بمقدار 7٪ عقب إعلان الشركة عن الرحيل المفاجئ لدان عمان يوم الخميس، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لوحدة كروز المتخصصة في تطوير المركبات ذاتية القيادة.