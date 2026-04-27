جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ محطة الصرف الصناعي الجديدة بالعاشر من رمضان

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي الجديدة.

تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع معدلات التنفيذ ودعم مشروعات البنية التحتية المستدامة.

وتُعد المحطة من أبرز مشروعات المرافق الداعمة للقطاع الصناعي بالمدينة، بطاقة تصميمية تصل إلى ١٣٠ ألف متر مكعب يوميًا للأعمال المدنية، و٦٥ ألف متر مكعب يوميًا للأعمال الكهروميكانيكية، بما يعزز كفاءة منظومة الصرف الصناعي ويواكب التوسع الصناعي المتسارع.

وتفقد رئيس الجهاز خلال الجولة أعمال تنفيذ مبنى المصافي الجديد، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لرفع كفاءة المعالجة الأولية، إلى جانب متابعة إنشاء حوضين لاهوائيين ضمن مراحل المعالجة المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة التشغيل وزيادة كفاءة المنظومة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تدعيم جسور بركة الأكسدة رقم (٣)، وأعمال تطوير وتعميق البركة اللاهوائية الثالثة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق استقرار تشغيلي مستدام.

وامتدت الجولة لتشمل محطة معالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها بحي النرجس، والتي تخدم منطقتي النرجس والأندلس بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٢ ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات واستيعاب التوسعات العمرانية بالمدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات، وتعزيز بيئة الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان.