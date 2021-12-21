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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

ابنة الفنانة عفاف
ابنة الفنانة عفاف راضي تكشف تفاصيل التحرش بها

 كشفت المطربة الشابة مي كمال، ابنة الفنانة عفاف راضي، عن تعرضها للتحرش من خلال منشور شاركت به متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأرفقت المطربة مي كمال «سكرين شوت» عن المحادثات بينها وبين المتحرش قائلة: «أكتر حاجة مستفزاني إني لو كنت طلعت ووريت الـscreenshots دي للناس من 3 سنين يمكن مكانش الشاب ده كمل تحرش في البنات كده».


واستكملت: «بس حسيت إني أولا مش عايزة أي حد مخه مريض يرمي عليا أنا اللوم إن أنا بتاعة مشاكل، وبرضو للأسف من كم الاعتذارات اللي قعد يعتذرهالي، ساعتها أنا صدقت أن دي أول مرة يتكلم كده واستحرمت أسوّأ سمعته من موقف واحد ومحططلوش في مخي ساعتها عنوان المتحرش».

وتابعت : «البني آدم ده متحرش مستهتر ساذج، لأن ده واحد دخل بيتي وقابل جوزي، وعارف هو ممكن يشوف مننا عواقب شكلها إيه، ومع ذلك قرر يقول لي الكلام ده وفي chat.. لكن في غيره مش أغبية كده و بيتحرشوا face to face و ينكروا و ده المخيف اكتر».

 

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