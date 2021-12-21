وجهة للي هيجي بعدي.. حمو بيكا في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا صورة جديدة في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “وجهة للي هيجي بعدي😎📸”.



وكشف مغنى المهرجانات حمو بيكا عن طرح مهرجان “دايما حسدنا” بالتعاون مع حسن شاكوش من خلال فيديو عبر حسابه بالفيسبوك.

وعلق حمو بيكا على الفيديو :" أنتظروا انهاردة ديما حسدنا ".

ولمرة أخرى يخرج حمو بيكا مؤدى المهرجانات بتصريحات يتحدى فيها نقابة الموسيقيين، مؤكداً أنه سوف يغنى فى مصر.

وقال حمو بيكا خلال لايف عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى ، موجها كلماته لـ هانى شاكر : سيبنا في حالنا بقا، بتقول أغني برا مصر ليه يعني؟، أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا.

وأضاف حمو بيكا : دي مجرد موجة وهنرجع تاني، ودي خامس مرة ليا تحصلي مشكلة، أنا سعيت وكملت عشان معايا ربنا واللي معاه ربنا مبيخسرش.

وتابع حمو بيكا : إحنا مش بنجبر الناس تسمع مهرجانات، أسمع اللي أنت عايزة، إحنا محدش بيدينا حاجة من جيبه، وأنا ماضي على أفلام بس واقفة بسبب النقابة، أنا لو خدت فرصتي كان زماني في حته تانية.