عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وجهة للي هيجي بعدي.. حمو بيكا في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا صورة جديدة في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “وجهة للي هيجي بعدي😎📸”.
 

txt

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

txt

رغم إيقافهما.. حمو بيكا وحسن شاكوش يطرحان "دايما حسدنا"

وكشف مغنى المهرجانات حمو بيكا  عن طرح مهرجان “دايما حسدنا” بالتعاون مع حسن شاكوش من خلال فيديو عبر حسابه بالفيسبوك. 

وعلق حمو بيكا على الفيديو :"  أنتظروا انهاردة ديما حسدنا ". 

ولمرة أخرى يخرج حمو بيكا مؤدى المهرجانات بتصريحات يتحدى فيها نقابة الموسيقيين، مؤكداً أنه سوف يغنى فى مصر.

وقال حمو بيكا خلال لايف عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى ، موجها كلماته لـ هانى شاكر : سيبنا في حالنا بقا، بتقول أغني برا مصر ليه يعني؟، أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا.

وأضاف حمو بيكا : دي مجرد موجة وهنرجع تاني، ودي خامس مرة ليا تحصلي مشكلة، أنا سعيت وكملت عشان معايا ربنا واللي معاه ربنا مبيخسرش.

وتابع حمو بيكا : إحنا مش بنجبر الناس تسمع مهرجانات، أسمع اللي أنت عايزة، إحنا محدش بيدينا حاجة من جيبه، وأنا ماضي على أفلام بس واقفة بسبب النقابة، أنا لو خدت فرصتي كان زماني في حته تانية.

حمو بيكا مطرب المهرجانات هاني شاكر Instagram أحدث ظهور نقابة الموسيقيين حسن شاكوش صور

ترشيحاتنا

بتهمة تسهيل الدعارة تحت ستار المساج.. إخلاء سبيل مدير نادي صحي ونائبه بالعجوزة

الشناوي: نعرف قدرات الرجاء المغربي ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي

رئيس الوزراء: نسعى لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات

موسيماني: نثق في قدراتنا.. وجمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز بالسوبر الأفريقي

الحكومة الإثيوبية: لا ننوي مواصلة العمليات العسكرية ضد قوات تيجراي

تمنع الإصابة بالخرف.. تعرف على فوائد توابل هامة في بيتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

كارثة صحية.. ضبط مصنع لإنتاج اللحوم مجهولة المصدر داخل مدرسة بالإسماعيلية.. شاهد

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

أول صور لمتحور كورونا أوميكرون من داخل مركز أبحاث روسي.. شاهد

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

عصام عبدالفتاح ينهي الجدل حول واقعة طرد أحمد حمودي بلقاء المصري وفاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

التعاون في التحول الرقمي والمدن الذكية.. مدبولي يجتمع بمسئولي هانيويل الأمريكية

مروة ناجي: سعيدة بمقابلة ذوى الهمم في ختام 2021.. صور

وظيفة شاغرة.. عامل دليفري مقابل مبلغ خيالي 200 ألف جنيه

فيديو

«دخل بيتي».. المطربة مي كمال ابنة عفاف راضي تكشف عن تعرضها للتحرش.. فيديو

والدها يرفض دخولها عالم التمثيل.. كل ما تريد معرفته عن ماهيتاب ماجد المصري "فيديو"

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ