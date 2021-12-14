عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

ويجز وحمو بيكا
ويجز وحمو بيكا

أعرب مغني الراب ويجز عن غضبه من تكرار اسمه في البرامج التلفزيونية من خلال ستوري وجهه للفنان رامي صبري، نشره عبر حسابه على إنستجرام. 

تصريحات رامي صبري

وكتب ويجز ردا على تصريحات رامي صبري "هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم ،لازم اسمي يتحط في جملة .. متبص في ورقتك".

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

ويحيى مغني الراب “ويجز” حفلا غنائيا يوم 31 من الشهر الجاري فى فاميلى بارك بالرحاب، وتأتى سعر التذاكر ما بين 300 إلى 500 جنيه.

وكشف المطرب ويجز أن الموسيقى التي يقدمها ربما تكون جديدة حاليا، ومن يقدمها أيضا يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن سيأتي يوم وتصبح منتشرة ويحترفها عدد كبير من المطربين. 

وقال ويجز، خلال ندوته ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع: “أتوقع أن انتهى خلال 4 سنوات ويأتي بعدي عدد من المطربين”.

وتحدث مغني الراب ويجز عن تجربة التمثيلية في مسلسل “بيميو” مع المخرج عمرو سلامة.

وقال ويجز: “عمرو سلامة حمسني للتجربة وقال لي إنني سأقدم أمرا جيدا، لكن لم أكن واثقا من نفسي وبعد ذلك وجدت الأمور لطيفة في الكواليس وعشت مع الأبطال وفريق العمل لحظات جيدة”.

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

وأضاف ويجز: “هناك أوقات طلبت مني مشاعر مختلفة، فمرة أكون شجاعًا وأخرى أكون خائفا وغيرها، وبالنسبة لي التمثيل مختلف عن المزيكا فأنا في الأخير أضع مشاعر صادقة”.

وكشفت منصة شاهد vip عن موعد عرض مسلسل “بيمبو”، الذي يقوم بإخراجه عمرو سلامة، حيث من المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل.

مسلسل بيمبو 

ونشر عمرو سلامة، بوستر مسلسل بيمبو الذي ضم كلا من الفنان أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلاً: “سيداتي آنساتي سادتي.. نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري.. رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدًا.. جدًا”.

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

محامية فاتن موسى تهاجم مصطفى فهمي في بيان جديد.. ما القصة؟

وأضاف: “مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضًا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل”.

من ناحية و مرة أخرى يخرج حمو بيكا مؤدي المهرجانات في تصريحات يتحدى فيها نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر، مؤكداً أنه سوف يغني في مصر.

وقال حمو بيكا خلال لايف عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا كلماته لنقابة الموسيقيين وتحديدا الفنان هاني شاكر : سيبنا في حالنا بقى، بتقول أغني برة مصر ليه يعني؟ أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا.

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

وللمزيد حول تصريحات رامي صبري التي أثارت غضب مطرب الراب ويجز وكيف تحدى حمو بيكا الفنان هاني شاكر و نقابة الموسيقيين شاهد الفيديوجراف التالي: 

ويجز حمو بيكا رامي صبري هاني شاكر نقابة الموسيقيين

موضوعات متعلقة

غرف فندقية ونشاط تجاري وخدمي.. تفاصيل تطوير مجمع التحرير.. فيديو

سؤال محرج وهجوم ضد مهرجان القاهرة واعتذار على الهواء..ماذا قال حسن يوسف؟

ترشيحاتنا

الصين تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

برشلونة يواجه بوكا جونيورز في كأس مارادونا بالرياض ..الليلة

البحوث الإسلامية: نفّذنا 240 ألف لقاء خلال 40 حملة توعية بمحافظات الجمهورية

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

الذهب الأحمر..مزارعو البحيرة يبدأون حصاد الفراولة ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي بالأساتذة والطلاب.. اليوم

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14- 12- 2021

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

فيديو

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

فيديو جراف.. توجيهات رئاسية بـ إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ