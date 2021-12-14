حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

أعرب مغني الراب ويجز عن غضبه من تكرار اسمه في البرامج التلفزيونية من خلال ستوري وجهه للفنان رامي صبري، نشره عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب ويجز ردا على تصريحات رامي صبري "هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم ،لازم اسمي يتحط في جملة .. متبص في ورقتك".

ويحيى مغني الراب “ويجز” حفلا غنائيا يوم 31 من الشهر الجاري فى فاميلى بارك بالرحاب، وتأتى سعر التذاكر ما بين 300 إلى 500 جنيه.

وكشف المطرب ويجز أن الموسيقى التي يقدمها ربما تكون جديدة حاليا، ومن يقدمها أيضا يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن سيأتي يوم وتصبح منتشرة ويحترفها عدد كبير من المطربين.

وقال ويجز، خلال ندوته ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع: “أتوقع أن انتهى خلال 4 سنوات ويأتي بعدي عدد من المطربين”.

وتحدث مغني الراب ويجز عن تجربة التمثيلية في مسلسل “بيميو” مع المخرج عمرو سلامة.

وقال ويجز: “عمرو سلامة حمسني للتجربة وقال لي إنني سأقدم أمرا جيدا، لكن لم أكن واثقا من نفسي وبعد ذلك وجدت الأمور لطيفة في الكواليس وعشت مع الأبطال وفريق العمل لحظات جيدة”.

وأضاف ويجز: “هناك أوقات طلبت مني مشاعر مختلفة، فمرة أكون شجاعًا وأخرى أكون خائفا وغيرها، وبالنسبة لي التمثيل مختلف عن المزيكا فأنا في الأخير أضع مشاعر صادقة”.

وكشفت منصة شاهد vip عن موعد عرض مسلسل “بيمبو”، الذي يقوم بإخراجه عمرو سلامة، حيث من المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل.

مسلسل بيمبو

ونشر عمرو سلامة، بوستر مسلسل بيمبو الذي ضم كلا من الفنان أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلاً: “سيداتي آنساتي سادتي.. نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري.. رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدًا.. جدًا”.

وأضاف: “مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضًا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل”.

من ناحية و مرة أخرى يخرج حمو بيكا مؤدي المهرجانات في تصريحات يتحدى فيها نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر، مؤكداً أنه سوف يغني في مصر.

وقال حمو بيكا خلال لايف عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا كلماته لنقابة الموسيقيين وتحديدا الفنان هاني شاكر : سيبنا في حالنا بقى، بتقول أغني برة مصر ليه يعني؟ أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا.

وللمزيد حول تصريحات رامي صبري التي أثارت غضب مطرب الراب ويجز وكيف تحدى حمو بيكا الفنان هاني شاكر و نقابة الموسيقيين شاهد الفيديوجراف التالي: