السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

بعد 16 سنة في السلطة تركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصبها ليخلفها أولاف شولتس ، وزير المالية الألماني ونائبها، والمُلقب بـ"السياسي الهادئ" نظرًا لقلة كلامه.

تولّى المستشار الألماني أولاف شولتس منصب وزير المالية في حكومة أنجيلا ميركل الرابعة، وتم ترشيحه من الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية للفوز بمنصب مستشار ألمانيا.

ويرأس أولاف شولتس حكومة مؤلفة من حزبه الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر، وهو تحالف أحزاب لم يحدث له مثيل على المستوى الفيدرالي في ألمانيا من قبل.

شغل المستشار الألماني أولاف شولتس منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب، وبدأ عمله كمحام متخصص في قضايا العمل في هامبورج.

وتنحى عن منصب السكرتير العام في عام 2004، وأصبح رئيسًا لحزبه في البوندستاج، ثم انضمّ لاحقًا إلى حكومة أنجيلا ميركل الأولى في عام 2007 كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية.

في عام 2009 غادر "شولتس" الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد انتخابات 2009، وعاد لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هامبورج.

وانتُخب أيضًا نائبًا لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقاد حزبه للفوز في انتخابات ولاية هامبورغ عام 2011، وأصبح أول عمدة، وشغل هذا المنصب حتى عام 2018.

وللمزيد حول المستشار الألماني أولاف شولتس والتحديات التي قد تواجهه خلال فترة ولايته في ألمانيا شاهد الفيديوجراف التالي: