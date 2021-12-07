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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مش هسيب حق ابني.. الفنان أبو يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بارتجاج في المخ

إصابة نجل الفنان
إصابة نجل الفنان أبو بارتجاج في المخ

كشف الفنان أبو عن تطورات الحالة الصحية لنجله، بعد إصابته بكسر في الأنف وارتجاج في المخ.

إصابة نجل أبو

وفي حديثه عن حادث نجل أبو قال الفنان في تصريح لـ صدى البلد: "ابني يعاني من ارتجاع في الدم، كما يعاني من صعوبة في التنفس، ومن المفترض أن يجري عمليات جراحية خلال الساعات المقبلة".

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واختتم الفنان أبو حديثه قائلا إنه لن يترك حق ابنه، وسيتخذ إجراء قانونيا تجاه المكان، لتصبح إصابة نجل أبو، مثار اهتمام كبير على محركات البحث خلال الساعات الماضية. 

وكشفت نهال لهيطة، زوجة الفنان أبو تفاصيل إصابة نجلها بكسر في الأنف وارتجاج في المخ.

وقالت "لهيطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ابني كان بيعلب في منطقة مخصصة للألعاب"، متابعة: "المفروض فيه مدربين بيوجهوا الأطفال للعب والمفروض فيه دكتور في المكان".

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وأضافت: "المدرب طلع ابني وقفه في أعلى مكان، ووجهه يقف بظهره"، مردفه: "الولد وقف وقفز بظهره، وأما نزل اتصدم، المفروض أن مناخيره اتكسرت، لكن لما أخذناه المستشفى؛ طلعت اتدشدشت، ومفيش مناخير دلوقتي".

الحالة الصحية لنجل أبو 

وعن الحالة الصحية لنجل أبو أوضحت أن "المفروض إن المكان فيه دكتور، بس مكنش فيه، بس هما استعانوا بدكتور من خارج المكان، وأما الدكتور وصل؛ قال إن مناخيرة اتكسرت، واستعدل حاجه في مناخيره بدون إذني".

وتابعت زوجة الفنان أبو : "أما نقلناه للمستشفى طلع عنده ارتجاج في المخ، وفضل 40 ساعة يرجع دم.. وطلعت المناخير متدشدشة"، موضحة: "مش بيعرف يتنفس من مناخيره، وهنعمل له عملية تجميل".، وذلك بعد حادث نجل أبو . 

وأكملت نهال لهيطة، زوجة الفنان أبو،: "الواقعة كانت من الممكن تتسبب له في كسر بالرقبة".

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وللمزيد حول حادث نجل أبو وتفاصيل الحالة الصحية لنجل أبو وطبيعة إصابة نجل أبو شاهد الفيديوجراف التالي:

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