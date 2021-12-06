تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

فتاة بالغة تزوجت قاصرا ،ورفض والدها توثيق عقد الزواج طمعًا في الحصول على 950 ألف جنيه من العريس في إدكو بمحافظة البحيرة، هذا ملخص ما قدمته الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، عن قصة سيدة تزوجت زواجا عرفيا من ابن خالتها القاصر الأصغر منها بـ7 سنوات وأنجبت منه طفلين وتركته، فكان العريس هو القاصر والعروسة هي البالغة.

عريس البحيرة

محامي الشاب عريس البحيرة قال إن القضية مختلفة من نوعها، حيث إن الشاب وقت الزواج كان قاصرا، أي أنه زواج مبكر، والعروس هي البالغة وتزوجا عرفيًا.

وأضاف محامي عريس البحيرة أن العرف السائد في إدكو بمحافظة البحيرة لو الزواج كان عرفيا أو "زواج مبكر" فإن العريس ووالده يوقعان على إيصالات أمانة لوالد العروسة ضمانًا لتوثيق عقود الزواج بعد ذلك.

زواج عرفي

وأوضح أن والد العروسة رفض توثيق عقود الزواج المبكر عند بلوغ العريس السن القانونية قبل الحصول على مبلغ مالي من العريس، معقبا: "ده كلام مثبت في محضر شرطة رسمي من البنت نفسها".

وأكد المحامي أن والد العروس المتزوجة زواج عرفي وقع إيصالات الأمانة بـ 950 ألف جنيه.

وللمزيد حول قصة عريس البحيرة القاصر والتي وقعت في إدكو شاهد الفيديوجراف التالي: