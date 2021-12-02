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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

عمرة حمو بيكا وحسن
عمرة حمو بيكا وحسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة مع حسن شاكوش أثناء ارتدائهما ملابس العمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

 

عمرة حمو بيكا 

وعلق حمو بيكا على الصورة كاتبًا: "لبيك اللهم عمرة"، لتصبح صور عمرة حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال مثار اهتمام كبير على محركات البحث . 

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وقال مغني المهرجانات حمو بيكا في لقاء له بعد انتهاء حفله الثاني في المملكة العربية السعودية، إنه سعيد بالوقوف أمام عدد كبير من الجمهور في موسم الرياض. 

ودافع حمو بيكا عن أغاني المهرجانات في لقاء تلفزيوني له على هامش فعاليات موسم الرياض، قائلاً: إن نجاح حفلاته في السعودية رسالة تعبر عن نجاح ما يقدمه. 

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واستطرد حمو بيكا قائلاً: "عملنا مزيكا واتسمعنا.. الفن ده ميتهاجمش.. احنا قدمنا حاجة الناس حبيتها وبنقول حاجة من صوت الشارع.. الناس طلعت كتير هاجمت المهرجان بس طول منا عايش هيفضل المهرجان مكمل"، وذلك تعليقا على مهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش . 

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وللمزيد حول عمرة حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال بعد انتهاء حفل موسم الرياض 2021 شاهد الفيديوجراف التالي:

حمو بيكا عمرة حمو بيكا حسن شاكوش عمر كمال موسم الرياض

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