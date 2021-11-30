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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

الحكومة تبدأ تطبيق
الحكومة تبدأ تطبيق "قرارات كورونا"

تسعى الدولة المصرية إلى إتمام عملية تلقيح المواطنين بـ لقاح كورونا حفاظا على الصحة العامة ومنعا لتفشي الوباء، فاتخذت عدة قرارات لضبط عملية التطعيم بـ لقاح كورونا والتشديد عليها، وأبرزها قرارات كورونا التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع أطر زمنية لتلقي لقاح كورونا، ومن يتخطى هذه الأطر يتم حرمانه من التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية.

قرارات كورونا 

ويستعرض "صدى البلد"، القرارات الحكومية التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن عواقب عدم تلقي لقاح كورونا .

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قرارات الحكومة بشأن كورونا

مجلس الوزراء أوضح من ضمن قرارات كورونا أن من لم يتلق لقاح كورونا أو لا يقدم إثبات حصوله على لقاح فيروس كورونا يعاقب بداية من غد 1 ديسمبر بالحرمان من الحصول على عدة خدمات، وذلك لتفعيل قرارات الحكومة .

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وللمزيد حول قرارات الحكومة بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا وحث الممتنعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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