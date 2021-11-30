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تسعيرة إجبارية وتعطيل الدراسة والعمل.. تفاصيل قرارات السيسي لمواجهة الأوبئة.. فيديو

قرارات لمواجهة الأوبئة
قرارات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وفي مقدمتها جائحة كورونا، بعد أن وافق عليه مجلس النواب في 11 نوفمبر الجاري. 

قرارات مواجهة الأوبئة

قرارات السيسي جاءت وفقا للقانون بحيث يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها. 

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قرارات السيسي 

عن قرارات السيسي، يقول الدكتور مجدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن إعطاء الصلاحيات للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح برئاسة رئيس الوزراء للتعامل مع أزمة فيروس كورونا يوحي أن الأعداد الأخيرة للمصابين بالفيروس في ازدياد غير عادي، لذلك تم أخذ إجراءات استباقية لإدارة الأزمة. 

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وعن فرض التسعيرة الجبرية، أضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التسعيرة الجبرية كانت تطبق في أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت تطبق على الإيجار القديم والسلع والكثير من الأشياء، ولكن الآن لا يوجد تسعيرة جبرية وسيكون مسئولية وزير التموين بإلزام الشركات بهامش ربح لا يتعدى الـ 30%، وتوضع التسعيرة الإجبارية على كل السلع، وذلك ضمن قرارات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية . 

وبالنسبة للقرار الذي صدق عليه الرئيس السيسي بتأجيل الضريبة على المواطنين، أوضح عرفة أن هذا القرار جيد جدا، ولكن يفضل أن تكون 6 أشهر بدلا من 3 أشهر. 

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وللمزيد حول قرارات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وفي مقدمتها فيروس كورونا شاهد الفيديوجراف التالي:

السيسي كورونا قرارات السيسي قرارات مواجهة الأوبئة الجوائح الصحية

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