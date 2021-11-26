جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

تلقى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، سؤالا تقول صاحبته: “زوجي بيصورني في غرفة النوم ويقول لي متخافيش محدش بيشوف الفيديوهات دي غيرنا”.

فتاوى مبروك عطية

من ضمن فتاوى مبروك عطية ما أجاب به عن سؤال السائلة على صفحة مبروك عطية بـ فيس بوك. .

مبروك عطية قال عبر فيديو إن الموبايل الذي يصور به وارد جدا أن يفتح تحت أي ظرف، وذلك في معرض حديثه عن آداب المعاشرة في الإسلام.

صفحة مبروك عطية

وأوضح مبروك عطية من خلال صفحته على فيس بوك أن "هذا السؤال لو سمعه الإمام أبو حنيفة كان مات من القهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث إن من الكبائر أن شخص يحكى على اللي حصل بينه وبين مراته، ونهى -قبل الكاميرا ما تيجي- أن توصف زوجة صاحبتها لزوجها كأنه يراها وهو حديث في البخاري.

آداب المعاشرة في الإسلام

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)) أخرجه مسلم في صحيحه.

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (10/ 8): [فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الِاسْتِمْتَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ].

أحكام الزواج

وأشار مبروك عطية عند حديثه عن أحكام الزواج في الإسلام إلى أن الشهوات أصبحت غريبة ومنكرة، وهذا الشخص مينفعش تضمنيه ببصلة، وهو نفسه غير مضمون لأنه معرض أن يموت فجأة في الشارع أو يُسرق أو ينسى موبايله في مكان ما، فلا توافقيه أن يصورك إطلاقا إلا لو كنتِ مجرمة.

وللمزيد حول آداب المعاشرة في الإسلام فتاوى مبروك عطية المنشورة على صفحة مبروك عطية بفيس بوك و أحكام الزواج شاهد الفيديوجراف التالي: