شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

فاجأ الفنان تامر حسني البلوجر آية مكرم بحضور فرحها، حيث نشر حسني فيديو لمفاجأته عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» بعدما تنكر في هيئة مصور وارتدى الماسك والنظارة خلال فرح آية مكرم وذهب ليصور العروس آية مكرم قبل أن يفاجئها.

زفاف آية مكرم

عن زفاف آية مكرم كتب تامر حسني «فاجئت آية مكرم وهيمن حبايب قلبي أجمل عروسين وعملت نفسي مصور صحفي وداريت وشي ورا الكاميرا ولبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان أوصل من الزحمة من غير ما حد يحس بيا، مبروك مليون مبروك فرحتك بالدنيا يا آية ربنا يخليلك أجمل هيمن في الدنيا وعقبال الجميع»، لتصبح عبارة آية مكرم إنستجرام مثار اهتمام كبير على محركات البحث.

بينما علقت العروس آية مكرم عبر حسابها على إنستجرام قائلة «حد يخض حد خضة قمر كده أحلى مفاجأة وأحلى خضة ومحدش متخيل إحساسي كان إيه»، وذلك تعليقا على فرح آية مكرم .

آية مكرم إنستجرام

آية مكرم هي بلوجر شهيرة يتابعها 1.3 مليون شخص على حسابها الشخصي ( آية مكرم إنستجرام ).

وللمزيد حول فرح آية مكرم أو زفاف آية مكرم وماذا فعل تامر حسني خلال فرح تامر حسني شاهد الفيديوجراف التالي: