ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

بعد وفاة سهير البابلي كشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي التي وافتها المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 86 سنة، عن وصيتها الأخيرة وكلماتها الأخيرة قبل رحيلها بعد صراع مع المرض.

رحيل سهير البابلي

عن وصية سهير البابلي قبل رحيلها قال رضا طعيمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" إن "آخر كلمات قبل رحيل سهير البابلي وقبل تدهور حالتها هي "خلوا بالكم من مصر، حافظوا عليها، احرصوا على الضمير، وانشروا الخير بين الناس".

وتابع طعيمة في معرض حديثه عن اللحظات الأخيرة قبل رحيل سهير البابلي و وصية سهير البابلي : "الفنانة الراحلة سهير البابلي كانت تدعو باستمرار لمصر وجيشها وللرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار في معرض حديثه عن وفاة سهير البابلي إلى أن أعمال الفنانة الراحلة ترجمت إلى 18 لغة على مستوى العالم وهي سابقة لم تحدث مع أي فنان عالمي، سوى مع الفنانة سهير البابلي رحمها الله.

ولفت إلى أن أقرب شخصية للفنانة سهير البابلي كانت ابنتها نيفين، موضحًا أن الفنانة سهير البابلي كانت تحفظ القرآن الكريم كاملا.

وللمزيد حول وصية سهير البابلي ووفاة سهير البابلي ووصيتها الأخيرة في اللحظات الأخيرة قبل الوفاة وماذا قال الشيخ الشعراوي لـ الفنانة سهير البابلي شاهد الفيديوجراف التالي: