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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش بالأقصر

قبل احتفالية طريق الكباش تزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.

احتفالية طريق الكباش

وارتدت الأقصر ثوبها الجديد المزين بالورود والأشجار في حلة جديدة مبهرة تليق بجمالها قبل حفل طريق الكباش، حيث تمت إضافة وتجديد 30 ألف متر مربع مسطح من المسطحات الخضراء الموزعة على مداخل المحافظة، وكذلك على منطقة الكورنيش، خلال الفترات الأخيرة بمختلف الزراعات التي قد تتلاءم مع طقس محافظة الأقصر التي تتميز بطقسها الحار صيفا، وذلك استعدادًا لـ حفل موكب طريق الكباش . 

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افتتاح طريق الكباش 

واستعدادا لـ حفل موكب طريق الكباش كما تمت مراعاة البعد الحضاري لمدينة الأقصر في اختيار معظم أنواع الأشجار والنخيل المستخدمة في أعمال التطوير، لتشابه شكلها مع شكل المسلة الفرعونية كما تم إضافة أنواع أخرى منها «أشجار الأستلزية، أشجار الاوغستا، ونخيل الريفينالا» وذلك للتشابه في الشكل مع زهرة اللوتس الفرعونية، استعدادًا لـ حفل طريق الكباش بالأقصر.

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وللمزيد حول موكب طريق الكباش و احتفالية طريق الكباش بالأقصر واستعدادات افتتاح طريق الكباش ومشاهد حفل طريق الكباش شاهد الفيديوجراف التالي: 

طريق الكباش احتفالية طريق الكباش افتتاح طريق الكباش حفل طريق الكباش موكب طريق الكباش

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