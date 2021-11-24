الصدمة والفجأة والسرطان .. كواليس رحيل 4 مذيعات في أسبوع

أسبوع قاسٍ على الوسط الإعلامي بعد وفاة 4 مذيعات خلال أيام قليلة، بعد إصابة كل منهن بمرض خطير انتهى بوفاتهن، حيث كانت البداية مع وفاة مها حسني.

وفاة شيرين دويك

وجاءت وفاة شيرين دويك، والإعلامية أسماء مصطفى وآخرهن المذيعة هدى شبانة، حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء تحمل صور الراحلات مع كلمات النعي وحملات الدعاء من المتابعين .

سبب وفاة المذيعات

أما سبب وفاة المذيعات فالسرطان كان السبب في وفاة الإعلامية أسماء مصطفى حبيب والتي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين بعد أن تدهورت حالتها الصحية مطلع شهر نوفمبر الجاري، وتم نقلها إلى المستشفى خاصة أن حالتها الصحية كانت صعبة وحرجة، وتوفيت صباح أمس، وشيعت جنازة أسماء مصطفى بعد عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتصبح وفاة 4 مذيعات خبرا صادما للجميع .

النائب أيمن أبو العلا زوج الإعلامية أسماء مصطفى ، نعاها بكلمات مقتضبة مؤثرة على حسابه الخاص على فيسبوك حيث كتب :"انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".

وللمزيد حول سبب وفاة المذيعات أسماء مصطفى وشيرين دويك ومها حسني وهدى شبانة شاهد الفيديوجراف التالي: