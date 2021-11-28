التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

أعلنت الإعلامية منى الشاذلى عن حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام .

لقاء ياسمين عبدالعزيز

وعلقت منى الشاذلي على لقاء ياسمين عبدالعزيز "أول ظهور لـ #ياسمين_عبد_العزيز بعد الأزمة الأخيرة .. قريباً مع منى الشاذلي"، لتصبح عبارة ياسمين عبدالعزيز منى الشاذلي تريند على محرك جوجل .

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال برومو الحلقة بـ أول ظهور لياسمين عبدالعزيز «مش قادرة أصدق إني قاعدة فى برنامج، واتكلم عن الموضوع دهكنت بموت وجاتلي رسالة "التربي بيجهز التربة" وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي، لتصبح حلقة ياسمين عبدالعزيز محط اهتمام العديد من المنصات الإعلامية.

وبعيدا عن حلقة ياسمين عبدالعزيز منى الشاذلي جاءت حلقة ياسمين عبدالعزيز تأكيدًا لانفراد "صدى البلد" الذي نشر عن اللقاء قبل الإعلان الرسمي عنه.

وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن تكريمها في مهرجان نجم العرب بسبب سفرها ، حيث حرص على الحضور زوجها الفنان أحمد العوضي .

ياسمين عبدالعزيز منى الشاذلي

وقبل أول ظهور لياسمين عبدالعزيز وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الشكر لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز فيديو للهدايا التي تلقتها من متابعيها في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت الورود وتورتة وصور لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الفيديو، كاتبة: “شكرًا جمهوري، بحبكوا”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز عادت إلى مصر بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

وللمزيد حول لقاء ياسمين عبدالعزيز مع منى الشاذلي في أول ظهور بـ حلقة ياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها الصحية شاهد الفيديوجراف التالي: