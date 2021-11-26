كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ لجهات التحقيق يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديو كليب وصفه بـ«الإباحي ويحمل ألفاظا صريحة بذيئة».

كليب محمد رمضان

أضاف صبري في بلاغه ضد كليب محمد رمضان أن الوضع تطور إلى ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوي العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة، وذلك على سند من القول أن مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الجرائم.

فيديو محمد رمضان

وتابع في بلاغه ضد فيديو محمد رمضان أن هذه العبارات والألفاظ في الأغاني هو ما جعل نقابة الموسيقيين برئاسة أمير الغناء العربي الفنانة هاني شاكر يتخذ إصدار قرار قال إنه لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء وأخيرًا وبحق صدر قرار بوقف محمد رمضان عن إحياء الحفلات أو الغناء كليًا، وإن كان هذا القرار صدر متأخرًا جدًا إلا أنه أفضل من عدم صدوره.

أزمات محمد رمضان

وضمن أزمات محمد رمضان أشار سمير صبري المحامي في بلاغه إلى أن هناك «حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة، وأخيرًا يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحوى علي ألفاظ صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها».

واختتم سمير صبري المحامي بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة المدعو محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بسبب كليب محمد رمضان .

وللمزيد حول فيديو محمد رمضان وأزمات محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة شاهد الفيديوجراف التالي: