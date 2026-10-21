بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل

في مشهد يعكس شهامة وجدعنة أهالي مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استجاب عدد من الأهالي لاستغاثة أب مُغترب في المملكة العربية السعودية، بعدما تغيبت ابنته عن المنزل لساعات عقب خروجها للعب، لتنتهي حالة القلق بعودتها إلى أسرتها بسلام.

وبدأت الواقعة عندما علم الأب، المقيم في السعودية، أن ابنته خرجت للعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لكنها لم تعد إلى المنزل، ما أثار حالة من القلق والخوف لديه، خاصة أنه بعيد عنها ولا يستطيع التحرّك بنفسه للبحث عنها.

وأمام حالة العجز والقلق التي عاشها الأب، لم يجد أمامه سوى تصوير مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يبكي، مستغيثًا بأهالي مدينة السادات، ومطالبًا إياهم بمساعدته في العثور على ابنته وعودتها إلى المنزل.

العثور على الطفلة

ولم تمر سوى ساعة تقريبًا على الاستغاثة، حتى تحرك عدد من رجال وأهالي مدينة السادات، وبدأوا البحث في مختلف المناطق، في مشهد يعكس روح التضامن والتكاتف بين أبناء المدينة، الذين لم يترددوا في تلبية نداء الأب ومساعدته في محنته.

وبفضل جهود الأهالي، تم العثور على الطفلة وعادت إلى أسرتها بسلام، لتنتهي لحظات القلق والخوف التي عاشها والدها، وسط إشادة بموقف أبناء مدينة السادات واستجابتهم السريعة لاستغاثته، مؤكدين أن الجدعنة والمروءة لا تعرفان المسافات.

