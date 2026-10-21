قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: ترامب يملك كل أوراق القوة وسيحسم المواجهة مع إيران
ترامب: المساعدات لأوكرانيا «استثمار كارثي» .. ولم نجنِ سوى المعاناة والموت
ماهر غريب: مستثمرون عرب ومصريون في شركة الكرة .. و10 ملايين جنيه تعود لخزينة الزمالك
أكسيوس: «ويتكوف» يحمل مقترح سلام مُحدّثًا إلى بوتين في سانت بطرسبرج.. و«كوشنر» يُشارك عن بُعد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن
سيد مرعي: الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام .. وموقف الأهلي غير واضح
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء.. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟
منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل التنمية الحضرية والارتقاء بالمشهد العمراني
بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل
أستاذ اقتصاد سياسي: منتدى مصر 2026 يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في التخطيط الاقتصادي
حرب كادت تشتعل في الفضاء .. قمر روسي يعترض قمرًا أمريكيًا يخدم أوكرانيا | تفاصيل
كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل

العثور على طفلة مدينة السادات
العثور على طفلة مدينة السادات
سارة عبد الله

في مشهد يعكس شهامة وجدعنة أهالي مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استجاب عدد من الأهالي لاستغاثة أب مُغترب في المملكة العربية السعودية، بعدما تغيبت ابنته عن المنزل لساعات عقب خروجها للعب، لتنتهي حالة القلق بعودتها إلى أسرتها بسلام.

وبدأت الواقعة عندما علم الأب، المقيم في السعودية، أن ابنته خرجت للعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لكنها لم تعد إلى المنزل، ما أثار حالة من القلق والخوف لديه، خاصة أنه بعيد عنها ولا يستطيع التحرّك بنفسه للبحث عنها.

وأمام حالة العجز والقلق التي عاشها الأب، لم يجد أمامه سوى تصوير مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يبكي، مستغيثًا بأهالي مدينة السادات، ومطالبًا إياهم بمساعدته في العثور على ابنته وعودتها إلى المنزل.

العثور على الطفلة

ولم تمر سوى ساعة تقريبًا على الاستغاثة، حتى تحرك عدد من رجال وأهالي مدينة السادات، وبدأوا البحث في مختلف المناطق، في مشهد يعكس روح التضامن والتكاتف بين أبناء المدينة، الذين لم يترددوا في تلبية نداء الأب ومساعدته في محنته.

وبفضل جهود الأهالي، تم العثور على الطفلة وعادت إلى أسرتها بسلام، لتنتهي لحظات القلق والخوف التي عاشها والدها، وسط إشادة بموقف أبناء مدينة السادات واستجابتهم السريعة لاستغاثته، مؤكدين أن الجدعنة والمروءة لا تعرفان المسافات.
 

مدينة السادات أب مغترب السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

موعد استطلاع هلال رمضان

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

اعراض القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري.. اليوم

محافظ بورسعيد يشيد بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس

شريان مروري حيوي للربط بين بورسعيد وبورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتفقد إعادة تشغيل كوبري النصر العائم «1».. صور

صورة ارشيفية

مصرع شخص في تصادم سيارتي نقل ثقيل «تريلا» واشتعالهما بالكامل على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية

دراسة تحذر : مواد كيميائية في المنتجات اليومية مُرتبطة بسرطان الثدي

مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية

بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد