أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الأخبار الهامة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 ، في إطار سعي الوزارة لمواجهة الشائعات المستمرة وحسم الجدل المتكرر بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 على السوشيال ميديا .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 ونظامها

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 مشيرًا إلى أن الامتحانات ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دوري ومستمر.

ومن المقرر بحسب قرارات وزير التعليم، أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

قرارات وزير التعليم

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف ينتهي العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة بدفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021-2022.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كل الدفعات الأصغر من العام القادم، ستكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط.

وللمزيد حول قرارات وزير التعليم طارق شوقي وموعد امتحانات الثانوية العامة 2022 شاهد الفيديوجراف التالي: