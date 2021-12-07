عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التعليم يعلن
وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الأخبار الهامة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 ، في إطار سعي الوزارة لمواجهة الشائعات المستمرة وحسم الجدل المتكرر بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 على السوشيال ميديا .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 ونظامها

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 مشيرًا إلى أن الامتحانات ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دوري ومستمر.

7 عمليات في 21 يومًا.. إيمان الحصري تكشف مفاجآت عن مرضها بسبب خطأ طبي

التمويل العقاري .. التفاصيل الكاملة لطرح 507 وحدات سكنية بأقساط على 30 سنة

ومن المقرر بحسب قرارات وزير التعليم، أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

قرارات وزير التعليم 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف ينتهي العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة بدفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021-2022.

صخب سلبي.. طارق شوقي منزعج من الإعلام بسبب أزمة رابعة ابتدائي "فيديو"

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كل الدفعات الأصغر من العام القادم، ستكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط.

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكلية الحربية "فيديو"

وللمزيد حول قرارات وزير التعليم طارق شوقي وموعد امتحانات الثانوية العامة 2022 شاهد الفيديوجراف التالي:

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2022 وزير التربية والتعليم طارق شوقي قرارات وزير التعليم

موضوعات متعلقة

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكلية الحربية "فيديو"

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

ترشيحاتنا

تفاصيل استقبال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لوفد البرلمان الأوروبي.. فيديو

يمين التاجر.. دار الإفتاء: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه

مسئول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء هذا العام

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على تشكيلة منتخب مصر أمام الجزائر.. فيديو

برودة القدم في الشتاء.. علامة تؤكد وجود مشكلة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

طقس الغد أصعب من اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

فيديو

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

مش هسيب حق ابني.. الفنان أبو يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بارتجاج في المخ

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ