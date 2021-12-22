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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، لذا فإن أغلب علماء الأبراج يقومون بمتابعة تحركات الأبراج والفلك لمعرفة ماذا تخبئ تحركات الأبراج لهم.

 

توقعات الأبراج لمواليد 22 ديسمبر



وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد : في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 22 ديسمبر فإن ذلك يعني  أنه من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع صعبًا إلى حد ما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية  ، قد تضطر إلى تحمل بعض الخسائر المالية في بداية الأسبوع.  


وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه  سيكون هذا الأسبوع مزدحمًا جدًا للموظفين.

 خلال هذا الوقت ، قد تضطر إلى العمل بجد بسبب زيادة عبء الأعمال المعلقة. كما أن موقف كبار المسؤولين لن يكون جيدًا تجاهك. 

في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يزداد ضغط العمل والضغط النفسي. ومع ذلك ، يُنصح بعدم تحمل الكثير من التوتر ، وإلا فقد تتدهور صحتك. 

 

توقعات الأبراج لمواليد 21 ديسمبر

 

نصيحة لمواليد 22 ديسمبر


وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 22  ديسمبر قائلة: عام 2022 سيثبت هذا الأسبوع أنه أفضل من حيث الصحة. 

ستتمكن من التركيز أكثر على المدخرات خلال هذه الفترة. إذا كنت تحاول زيادة دخلك ، ثم من المحتمل أن تحقق النجاح في نهاية الأسبوع.

 هذه المرة لن تسير على ما يرام مع زوجتك. تجنب المواجهة مع الحبيب بشأن الأشياء غير الضرورية. 

بصرف النظر عن هذا ، للحفاظ على هدوء منزلك ، يجب ألا تسبب التوتر الخارجي في المنزل.

جوانب الحياة العاطفية جوانب الحياة العاطفية والصحية علماء الأبراج الأبراج تحركات الأبراج

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