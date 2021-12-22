ستات بيت المعادي.. الوجه الآخر لـ كندة علوش يثير إعجاب زوجها

أثناء حضورها مع زوجها عشاء عمل في منزل أحد رجال الأعمال المهمين، فاجأت مريم (كندة علوش) الجميع بوجهها الآخر بتصرفات جريئة ومتهورة، وهو ما آثار إعجاب زوجها المتسلط حتى أنه يقرر إلغاء لقائه السري مع عشيقته، وذلك ضمن أحداث مسلسل “ستات بيت المعادي” الذي يعرض حالياً على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

بإلقائها للنكات الجريئة والضحك بصوت مرتفع لا مبالي، أثارت مريم دهشة زوجها، فهو يعرفها زوجة هادئة ومستكينة ومطيعة طاعة عمياء، وتحرص دائماً على الظهور أمام الناس بمظهر وقور. هو الآن أمام شخصية جديدة مرحة ومنطلقة، شخصية أعجبته لدرجة أنه فضّل اصطحابها لحضور حفل أم كلثوم بدلاً من الذهاب إلى عشيقته لتشجيعها في أول حفل غنائي لها.

هذا التحول الغريب في شخصية مريم يأتي على خلفية خيانة زوجها لها مع فاتن (ميرهان حسين) التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم التي يتردد عليها. وكرد فعل للخبر الحزين الذي زعزع ثقتها بنفسها، تذهب مريم للانتقام من غريمتها، وعند مواجهتها لها، ترتبك مريم وتخفي هويتها، وبدلاً من الانتقام منها، تنشأ بينهما علاقة صداقة، وصلت قوتها إلى درجة تفضيل مريم الذهاب إلى أول حفل غنائي تحييه فاتن بدلاً من الذهاب مع زوجها إلى حفل أم كلثوم.



فإلى أي حد ستصل صداقة مريم لغريمتها وما هو مصير علاقتها الزوجية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

ستات بيت المعادي تدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

أحدث أعمال كندة علوش مسلسل ضي القمر الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه في سبتمبر 2020 على قناة DMC ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب. وهو من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

كما تشارك كندة في بطولة الفيلم الهندي Yellow Bus وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية، المكسيك، الهند، الإمارات، والأردن، وسيُعرض حصرياً على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية بعد إكتمال عروضه في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية. وهو من تأليف وإخراج الأميركية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته كندة علوش مع نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد من المهرجانات الدولية، من بينها جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني Brick Lane، ونجم بوليوود أميت سيال بطل مسلسل Inside Edge الشهير والذي ترشح لجائزة إيمي (2018).