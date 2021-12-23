التوءم نجلاء وندى.. قسموا المنهج نصين.. وحيروا المراقبين في امتحانات الثانوية.. فيديو

قالت نجلاء الجبالي وهي توأم لأختها ندي ويتشابهان في الشكل والدراسة ، إنها هي واختها منذ صغرهم وهم يقومون بفعل كل شيء سويا سواء في اللبس أو الأكل أو الذهاب إلي الجامعة ، لافتا إلي انهم يذهبون إلي كل الأماكن سويا .

وأضافت نجلاء الجبالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن أيام الامتحانات في الثانوية و كنا بنقسم المنهج علينا ندي تذاكر النص وانا أذاكر النصف الأخر وهذا تم في الثانوية في مادة التاريخ وقمنا بتقسيم الـ10 وحدات علي بعضنا مشيرة إلي أن الشبه الكبير بيننا حير المراقبين وكنا بنبدل الأماكن بعد الذهاب للحمام .

ومن جانبها أوضحت ندي الجبالي مازحة "عايزة أقول إن إحنا بنعمل كدا في الجامعة بس مستقبلنا هيضيع ، مشيرة إلي أن الأشخاص القربين منا وأصدقائنا يستطيعون تميز الشبة بيننا .