المغرب: نطمح لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل وأمريكا

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، إن بلاده تطمح لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، معتبرا أن استئناف العلاقات مع تل أبيب يشكل مساهمة في السلام بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر اتصال مرئي جمع بوريطة مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد، والأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في الذكرى الأولى لـ“الاتفاق الثلاثي المشترك“ المُوقع بالعاصمة الرباط.

وكان المغرب أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في 10 ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

وقال بوريطة في كلمة بالمناسبة إن ”تخليد الذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، ليس احتفالا بحدث ديبلوماسي بسيط، وإنما بماض وحاضر ومستقبل مشترك“.

وأبرز بوريطة، أن ”هذه الذكرى هي تجديد لوعد على ثلاثة مستويات، ويتعلق الأمر بالتزام أصيل إزاء الأشخاص وبناء ملموس لشراكة والتزام فعال من أجل السلام“.

وأشار إلى أن بلاده ”نفذت التزامات هذا الاتفاق الثلاثي من خلال تفعيل مهام دبلوماسية، وتوقيع سلسلة من الاتفاقات، وتبادل الزيارات الرسمية وتفعيل التعاون القطاعي“.

وأبرز أن ”الإعلان الثلاثي يؤكد ويوسع نطاق فرص التعاون الكبيرة والغنية بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، للانفتاح على شراكات تدمج دولا ومناطق أخرى“.

وقال: ”مع تأكيد الاعتراف الكامل والكلي لسيادة المغرب على صحرائه، ومع استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل، حمل الإعلان الثلاثي المشترك رسالة سلام كبيرة“.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن المغرب وإسرائيل ”مدعوان إلى مواصلة بناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية“.

وأضاف يائير لابيد: ”يجب علينا مواصلة البناء، وإيجاد مبادرات جديدة وتعزيز علاقاتنا الثنائية“.

وتابع: ”نحتفل بعام من السلام المتجدد بين أصدقاء قدامى. الروابط بين شعبينا عميقة والعلاقات بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى“.

بدوره، قال أنطوني بلينكن، إن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل عام بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل هو ”نجاح دبلوماسي“ يدشن لحقبة جديدة من السلام والاستقرار.

وأضاف أن ”المغرب وإسرائيل قاما، في اليوم الموالي لتوقيع إعلانهما المشترك، بفتح مجالهما الجوي لأول مرة منذ عقود“، بعشر رحلات مباشرة أسبوعيا.