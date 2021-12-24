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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طاقية الإخفاء وأيامي السعيدة.. بطولتان فقط في تاريخ عبد المنعم إبراهيم

عبد المنعم إبراهيم
عبد المنعم إبراهيم

يوافق اليوم ذكرى ميلاد عبقري الكوميديا الراحل عبد المنعم إبراهيم، الذي قدم للسينما والتلفزيون والمسرح أكثر من 300 عمل فني طوال مسيرته المميزة، مازالت معظمها محفورة في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم.

ورغم شهرة عبد المنعم إبراهيم وأعماله الكثيرة، إلا أنها لم يحصل على البطولة المطلقة في مشواره سوى في عملين فقط هما فيلمي "سر طاقية الإخفاء" و"أيامي السعيدة". 

عبد المنعم إبراهيم 

عبد المنعم إبراهيم الذي ولد في بني سويف، وحصل على دبلوم الصنايع، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مسيرته في المسرح وتحديدا مع فرقة "المسرح الحديث"، التي خرج منها لينضمن لفرقة إسماعيل يس. 

تميز عبد المنعم إبراهيم في تقديم الأدوار المساعدة في سينما الأبيض والأسود، لكنها كانت بمثابة بطولة لم تكن لتنجح هذه الأعمال بدون ظهوره فيها إلى جانب أبطالها. 

من أبرز وأشهر أفلامه العديدة "إشاعة حب"، و"الزوجة رقم 13"، "أم رتيبة"، ""عدو المرأة"، “سكر هانم”، “السفيرة عزيزة”، وغيرها من الأعمال السينمائية الشهيرة. 

عبد المنعم إبراهيم 

زيجات عبد المنعم إبراهيم 

لم تكن الحياة الحقيقية للفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم مليئة بالضحكات والابتسام الذي رسمه على وجوه المشاهدين بل واجه العديد والكثير من الأزمات خاصة في حياته الزوجية.

وقد قام الراحل عبد المنعم إبراهيم ، بالزواج عدة مرات، المرة الأولى كانت عام 1950 حيث تزوج من سيدة وأنجب منها ثلاث بنات وولد هم سلوى وسهير وسمية وطارق إلا أنها توفيت بعد 11 سنة زواج ، ليتزوج بعدها شقيقتها الى ان وقع الطلاق بينهما.

ليتزوج للمرة الثالثة من السيدة اللبنانية عايدة تلحوم وأنجب منها ابنته الرابعة نيفين وبعد وفاتها تزوج للمرة الرابعة من الفنانة كوثر العسال، واستمر الزواج 20 عامًا.

عبد المنعم إبراهيم سر طاقية الإخفاء سكر هانم أفلام عبد المنعم إبراهيم زوجات عبد المنعم إبراهيم

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