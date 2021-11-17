عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله| القدر يصفع عبد المنعم إبراهيم بصدمتين قويتين

عبد المنعم إبراهيم
عبد المنعم إبراهيم

تحل اليوم الأربعاء 17 نوفمبر،  رحيل الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم ، الذى ولد في 24 ديسمبر عام 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1987، عن عمر يناهز 63 عامًا. 

تميز عبد المنعم إبراهيم ، بملامحه الطفولية وضحكته المميزة وخفة ظله التى لا مثيل لها، جعلته واحدا من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر.

كان عبدالمنعم إبراهيم يصور أحد أفلامه في أثينا، حين اتصلوا به وأخبروه أن زوجته تموت وتريد أن تراه، وحدث أن تعطلت الطيارة 17 ساعة، قال عنها إنها كانت أطول فترة مرت عليه في حياته، قبل أن يحضر إلى القاهرة ويخبره الدكتور بأن زوجته لن تعيش أكتر من ستة أشهر "أنا كنت بنام صاحي، ما كنتش بنام، بقعد أبص لها كده وأقوم أخرج للبلكونة عايز أزعق وأصرخ عايز أقول ليه يا رب؟ كانت حاجة أرجو إن محدش يشوفها إطلاقًا لأنها حاجة قاسية جدًا خصوصًا إني تعبت جدًا أثناء مرضها وكانت -يمكن- سببًا أعطاني قوة لتقديم أعمال تراجيدية".. وتوفيت زوجته تاركة له 4 أطفال كان أصغرهم لم يتجاوز عامه الثاني.

بعدها بعامين توفي شقيقه عن عمر 35 عاما تاركا له 6 أبناء ووالدتهم، ليجد نفسه يعول أسرة مكونة من 11 فردًا، في حياة وصفها بالمأساة القوية.

txt

في ذكرى ميلاد إستفان روستي.. تعرف على ألقابه وأشهر أقواله.. نوستالجيا

txt

في ذكرى ميلاد رائدة الفن ماري كويني.. ظهرت في فيديو نادر مع دلال عبدالعزيز

رحيل زوجته الأولى 

وفي حوار نادر له، قال عبد المنعم إبراهيم: «من قسوة القدر عليه انه يختار زوجتى وتتركلى 4 أطفال وانا لم اختار أن اكون كوميديا ولكن حين دخولى امتحان معهد الفنون المسرحية أمام نخبة من الفنانين الكبار فمثلت أدامهم وعندى 17 سنه وكنت بعمل دور راجل كبير ونجحت وكنا 20 من حوالى 1500».

 

زيجات عبد المنعم إبراهيم 

وقد قام الراحل عبد المنعم إبراهيم ، بالزواج عدة مرات، المرة الأولى كانت عام 1950 حيث تزوج من سيدة وأنجب منها ثلاث بنات وولد هم سلوى وسهير وسمية وطارق إلا أنها توفيت بعد 11 سنة زواج ، ليتزوج بعدها شقيقتها الى ان وقع الطلاق بينهما.

ليتزوج للمرة الثالثة من السيدة اللبنانية عايدة تلحوم وأنجب منها ابنته الرابعة نيفين وبعد وفاتها تزوج للمرة الرابعة من الفنانة كوثر العسال، واستمر الزواج 20 عامًا.

عبد عبد المنعم عبد المنعم إبراهيم الفنان ذكرى رحيل ذكرى رحيل

موضوعات متعلقة

نوال الكويتية تحيي حفلا غنائيا في الإمارات الخميس المقبل

فهد عبد الناصر يطالب بدعم وزارات الثقافة في الدول العربية لدور النشر

عرض حفل صابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية على cbc

سقطت ببركة مياه.. نيكول سابا تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلم مفتاح الحب

أحمد جمال ينتهى من تسجيل وجع كام يوم

القومي للسينما يعرض المحارب وينظم زيارة طلابية لقسم البحوث.. صور

مهرجان القاهرة يعلن تفاصيل مسابقة أسبوع النقاد

شقيق أصالة يلتقي زوجها لأول مرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تحظر تطبيقين شهيرين لاختراقهما بيانات المستخدمين.. أوبو تطلق هاتف Oppo A95 رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب

في ذكرى رحيله| القدر يصفع عبد المنعم إبراهيم بصدمتين قويتين

خاص| الكاتبة مي التلمساني تكشف عن أحداث روايتها القادمة: مصير العالم بعد 20 عاما من كورونا.. فيديو

توجيه الرئيس بالتوسع في حملات تطعيم "كورونا" وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين الصحف

كنت لا بحبه ولا بفكر فيه.. سميحة أيوب تكشف كيف دخلت عالم الفن|فيديو

هل يلزم الأبناء الإنفاق على زوجة أبيهم؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ