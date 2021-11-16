في ذكرى ميلاد رائدة الفن ماري كويني.. ظهرت في فيديو نادر مع دلال عبدالعزيز

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماري كويني فهى رائدة لفن السينما في مصر عبر العديد من الأفلام التي قامت بإنتاجها فهمي تنتمي لعائلة فنية

مولد ماري كويني:

ولدت ماري كويني بضاحية تنورين في لبنان عام ١٩١٣، ثم انتقلت مع والدتها إلى القاهرة بعد وفاة والدها، وفي مصر التقت بخالتها آسيا داغر التي كانت تعمل في مجال السينما، ومشهورة إلى حد كبير.

حياتها الفنية:

ساعدت آسيا ابنة شقيقتها ماري كويني، ومهدت لها الطريق للعمل في الوسط الفني،”و التقت ماري كويني بالمخرج وداد عرفي، ورشحها لفيلم "غادة الصحراء 1929، ثم توالت أعمالها الفنية وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها: "الزوجة السابعة، ضحية غرامي، رباب، حرم الباشا، السجينة رقم 17، نساء بلا رجال، أرزاق يا دنيا" وغيرها، وفي عام ١٩٣١ عملت مع المخرج الموهوب أحمد جلال في فيلم “وخز الضمير”.

جوائز ماري كويني:

نالت ماري كويني العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عن فيلم حب من نار، إخراج حسن الإمام 1958، فضلا عن حصولها على شهادة تقديرية في مهرجان الهند الدولي عن فيلم ابن النيل ليوسف شاهين وعلى جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم بدور الذي أخرجه نادر جلال في العام 1974

زواجها من نادر جلال:

كونت ماري كويني ثنائيًا رائعًا مع المخرج أحمد جلال، الذي قام بتثقيفها لغويًا وفنيًا حتى أصبحت تتكلم بالعامية المصرية، وتزوجا عام 1940، وأنجبا المخرج الكبير نادر جلال.

أسست استوديو "جلال" عام 1944 كأول ستوديو لإنتاج الأفلام الملونة.

اعتزالها:

اعتزلت ماري كويني التمثيل، وأنتجت أول فيلم لابنها المخرج نادر جلال، "غدًا يعود الحب" عام 1972 وتألق ابنها نادر جلال في الإخراج وصار من أشهر المخرجين وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال منها افلام، "ابو ربيع، لا وقت للدموع، اقوى من الايام، ارزاق يا دنيا ، خمسة باب، واحدة بواحدة، جبروت امرأة، سلام يا صاحبي

حفيدها أحمد نادر جلال

وأنجب نادر جلال ابنه أحمد نادر جلال الذي يعمل حاليا في الإخراج ويتألق كذلك، وقدم مجموعة من الأعمال الهامة منها، عايز حقي، رشة جريئة، واحد من الناس، في محطة مصر، ابو علي ، كده رضا، الف مبروك، خارج على القانون، فاصل ونعود، القيصر، كفر دلهاب، رقم مجهول، اسم مؤقت، بنى ادم، مليكة

معاناتها بعد التاميم:

عانت ماري كويني بعد قرارات التأميم في مطلع الستينات، بعدما تم تأميم الاستوديو الخاص بها، وأشارت إلى أنّها تحّملت عبء الإنتاج وصنعت مخرجين كبار منهم يوسف شاهين الذي أنتجت له مجموعة من الأفلام المهمة مثل : ابن النيل، و فجر يوم جديد ومنهم أيضا حسن الإمام، وإبراهيم عمارة .

وفاتها:

ابتعدت ماري كويني بعد ذلك عن الأنظار حتى رحلت في عام 2003