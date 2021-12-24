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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ميزات جبارة في هاتف فيفو vivo S12 Pro .. وأوبو تطلق نسخة خاصة من OPPO Reno7

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

ميزات جبارة في vivo S12 Pro من فيفو.. تجعله الأفضل في هواتف الأندرويد


أعلنت شركة فيفو الصينية أمس عن مجموعة متميزة من هواتفها الذكية vivo S12 ، وجاء هاتف vivo S12 Pro ليكون الأفضل في سلسلة الهواتف، حيث جاء بعدد من الميزات الجبارة التى تجعله ينافس هواتف سامسونج وشاومي.

 

تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات أقوى هاتف للفئة المتوسطة في 2022


كشفت تسريبات موعد إطلاق ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE المتوقع أن يكون أفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، حيث يعتبر الهاتف مخصصا للفئة الشبابية بإمكانات جبارة مع سعر مناسب في حوالى 5 آلاف جنيه.

 

تسريبات تكشف أسعار هواتف شاومى الرائدة Xiaomi 12 قبل إطلاقها بأيام

 

كشفت تسريبات سعر سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة والتى تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاقها رسميا يوم 28 ديسمبر، حيث ستصدر الهواتف بإمكانات جبارة ، كما ستكون عبارة عن ثلاثة هواتف هي : Xiaomi 12 وهو الإصدار العادى و Xiaomi 12X الأرخص نسبيا في السلسلة و Xiaomi 12 Pro الأعلى سعرا .  

 

فيفو تكشف السعر الرسمي لهاتف iQOO U5 الشبابي.. مواصفات فائقة


كشفت شركة فيفو الصينية عن السعر الرسمي لهاتف iQOO U5 المميز والمخصص للفئة الشبابية والمتوسطة ، حيث بدأت الشركة في إتاحته للحجز المسبق في الأسواق الصينية، ومن المقرر أن تعلن عن إطلاقه عالميا خلال الأيام المقبلة.

 

أوبو تطلق نسخة خاصة من هاتف OPPO Reno7 بمناسبة العام الجديد.. صور


أطلقت شركة أوبو الصينية نسخة جديدة من هاتف OPPO Reno7 المميز بمناسبة الاحتفال بالكريسماس والعام الجديد 2022 ، حيث تحتوى النسخة الجديدة على تصميم أنيق ومميز مع لون جديد وتصميم جديد لوحدة الكاميرا الخلفية .

 

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