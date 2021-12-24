أخبار التكنولوجيا| ميزات جبارة في هاتف فيفو vivo S12 Pro .. وأوبو تطلق نسخة خاصة من OPPO Reno7

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أعلنت شركة فيفو الصينية أمس عن مجموعة متميزة من هواتفها الذكية vivo S12 ، وجاء هاتف vivo S12 Pro ليكون الأفضل في سلسلة الهواتف، حيث جاء بعدد من الميزات الجبارة التى تجعله ينافس هواتف سامسونج وشاومي.



كشفت تسريبات موعد إطلاق ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE المتوقع أن يكون أفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، حيث يعتبر الهاتف مخصصا للفئة الشبابية بإمكانات جبارة مع سعر مناسب في حوالى 5 آلاف جنيه.

كشفت تسريبات سعر سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة والتى تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاقها رسميا يوم 28 ديسمبر، حيث ستصدر الهواتف بإمكانات جبارة ، كما ستكون عبارة عن ثلاثة هواتف هي : Xiaomi 12 وهو الإصدار العادى و Xiaomi 12X الأرخص نسبيا في السلسلة و Xiaomi 12 Pro الأعلى سعرا .



كشفت شركة فيفو الصينية عن السعر الرسمي لهاتف iQOO U5 المميز والمخصص للفئة الشبابية والمتوسطة ، حيث بدأت الشركة في إتاحته للحجز المسبق في الأسواق الصينية، ومن المقرر أن تعلن عن إطلاقه عالميا خلال الأيام المقبلة.



أطلقت شركة أوبو الصينية نسخة جديدة من هاتف OPPO Reno7 المميز بمناسبة الاحتفال بالكريسماس والعام الجديد 2022 ، حيث تحتوى النسخة الجديدة على تصميم أنيق ومميز مع لون جديد وتصميم جديد لوحدة الكاميرا الخلفية .