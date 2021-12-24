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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات أقوى هاتف للفئة المتوسطة في 2022

تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات أقوى هاتف للفئة المتوسطة

كشفت تسريبات موعد إطلاق ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2 CE المتوقع أن يكون أفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، حيث يعتبر الهاتف مخصصا للفئة الشبابية بإمكانات جبارة مع سعر مناسب في حوالى 5 آلاف جنيه.

 

وبحسب موقع MySmartPrice فإن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف OnePlus Nord 2 CE في شهر فبراير المقبل، بعدما تم رصد الهاتف على عدد من وكالات الهواتف الذكية، حيث يحمل الاسم الرمزة Ivan . 

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وسيأتى هاتف OnePlus Nord 2 CE بشاشة  مسطحة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى مقاومة للمياه والغبار وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .

 

وسيقدم هاتف OnePlus Nord 2 CE كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 64  ميجابيكسل بعدسة OmniVision مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8  ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 2  ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة  16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

 

وسيحتوى هاتف OnePlus Nord 2 CE على بطارية 4500  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، بالإضافة إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم OxygenOS 12 للسوفت وير.  

 

وسيعمل هاتف OnePlus Nord 2 CE بمعالج قوى من نوع Dimensity 900 5G من شركة ميديا تيك مع دعم  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 6 و 8 و12 جيجا بايت رام.  

 

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