بعد هاشتاج حظر التجول|هل تعود السعودية للحجر الصحي؟ مسئول يجيب

أكد الدكتور عماد المحمدي مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بوقاية بالمملكة العربية السعودية أن اللجوء للحجر الصحي يعتمد على عدة عوامل.

جاء ذلك ردا على إمكانية اللجوء لإجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل العودة للحجر الصحي.

وذكر المسؤول السعودي في تصريحات إعلامية له قائلا : على سبيل المثال، الآن الحالات المصابة بمتحور أوميكرون قليلة، والمعيار الأساسي لتشديد الإجراءات الاحترازية هو الضغط على المستشفيات والعنايات المركزة.

يأتي هذا في وقت تصدر فيه هاشتاج “حظر التجول”، قائمة الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، وذلك بعد نقاش بين المغردين حول مدى إمكانية إعادة فرض الحظر الكلي بعد ارتفاع المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في المملكة خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق حسمت وزارة الصحة الجدل بشأن العودة إلى فرض الاحترازات الصحية المشددة في المملكة، حيث قال متحدث الصحة في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه لا عودة إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة والتي كان لابد منها في مراحل سابقة، مشيراً أن الوضع الآن تغير نظراً لتوفر اللقاحات ووعي المجتمع، والإقبال على الجرعة التنشيطية.