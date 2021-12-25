للشاب البحريني.. سوبارو BRZ موديل 2022 |صور

خاضت شركة سوبارو اليابانية رحلة ناجحة ومليئة بالطرازات المؤثرة داخل الاسواق العالمية، وذلك عبر تاريخها الممتد في مجال تصنيع السيارات، وتعد النسخة BRZ موديل 2022، هي واحدة ابرز الاصدارات الشبابية من فئة الكوبيه، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

مواصفات السيارة سوبارو BRZ موديل 2022

زودت السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 بمحرك 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي يعمل بتقنية الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 226 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 7.6 ثانية.

بالاضافة إلى محرك اخر رباعي الاسطوانات، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تجعل السيارة تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية، مع ابعاد هيكلية تقدر بـ 4.234 متر، وبعرض يبلغ 1.775 متر للعرض، و 1.285 متر للارتفاع.

بينما ترتكز السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.570 متر، مع مساحة تخزين تتسع لـ 195 لتر، مع اطلالة خارجية تجمل مصابيح حادة المظهر، واضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، ومفهوم ثنائي الابواب، بالاضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، وجنوط رياضية.

وتحتوي السيارة على زر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة عدادات رياضية، منظومة المكابح عالية الاداء، مع عناصر الحماية ودعم قائد المركبة.

أسعار السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 داخل السوق البحريني

الفئة الأولى سوبارو BRZ موديل 2022 2.0L M/T بقيمة قدرها 9.900 دينار.

الفئة الثانية سوبارو BRZ موديل 2022 2.0L A/T بقيمة قدرها 10.900 دينار.

الفئة الثالثة سوبارو BRZ موديل 2022 2.0L A/T Top بقيمة قدرها 11.200 دينار.