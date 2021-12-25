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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

في ضيافة نزار الفارس.. ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي

صدى البلد

يستمر المذيع العراقي،  نزار الفارس ، في إثارة الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، باستضافة فنانين مصريين في حلقات متلفزة تشهد مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل حياتية خاصة بهم.

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واستضاف نزار الفارس مؤخرا  الفنانة الشابة منة عرفة  وزوجها الشاب محمود المهدي ، لمناقشتهما عن أزمة انفصالهما الأخيرة بسبب تصوير مشهد بمسلسل "فيلا 101" مع الفنان محمد نجاتي .

 

التريند

وقال «المهدي»، خلال لقائه ببرنامج «الفارس» الذي يقدمه: «مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها».

وأضاف :«وأنا كراجل شرقي، بيبقا غصب عني، أنا معنديش مانع أن منة تمثل، بس اتكلمت معها في بداية علاقتي بها واتفقنا على عدد من الأمور والخطوط الحمراء في اختيار أعمالها».

وتابع :«أنا بكذب محمد نجاتي في تصريحاته وهو حب يعمل شو واستغل هذه الأزمة لأغراض شخصية كالشهرة لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان مفيد له».

وأكد المهدي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمحمد نجاتي كما يدَّعى، لكنه تسبب في تصدره الترند، وهو بهذا الأمر أصبح مشهورًا.

ولمتابعة المزيد حول أخبار منة عرفة وزوجها .. تابع الفيديو جراف التالي:

نزار الفارس منة عرفة الفنانة الشابة منة عرفة محمود المهدى محمد نجاتي

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