أزهر المنيا يستعد لماراثون تحدي القراءة العربي والمشروع القومي للعام الدراسي 2021 / 2022

تواصل مكتبات المنيا الأزهرية برعاية الدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية والشيخ إبراهيم محمود ابراهيم الوكيل الشرعي ومحسن خالد الوكيل الثقافي استعداداتها لمشروعي "تحدي القراءة العربي" "والمشروع الوطني للقراءة " بعقد ورش عمل تدريبية للطلاب والطالبات بمختلف معاهد المنطقة على آليات المشروعين وانتقاء المتفوقين منهم لمشاركة التصفيات الأولية والختامية على مستوى المنطقة.

وأوضح على الهواري مدير الكتب والمكتبات بالأزهر بأن أخصائيي المكتبات بالمعاهد أتمو اطلاع الطلاب على مدونتات المشروع الوطني وتدريبهم على كيفية تلخيص جوازات السفر الخاصة بمشروع تحدي القراءة كي يتمكنوا من اجتياز التصفيات بكفاءة عالية دون تخوف أو تردد.

وأضاف الهواري بأن إدارات الجودة والكمبيوتر التعليمي ورعاية الطلاب يواصلون جهدهم لإتمام فعاليات المشروعين على أتم وجه وتسجيل بيانات المشاركين بدقة تامة كي يتحقق المنشود من المشروعين وتجنى ثمار الجهد بحصد المنطقة لمراكز متقدمة تليق بمكانتها المشرفة بين سائر المناطق.