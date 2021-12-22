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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيسي يفتتح محطة وشبكات مياه شرب مدينة ابوقرقاص بتكلفة 885 مليون.. صور

افتتاح محطة مياه
افتتاح محطة مياه ابوقرقاص

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي،  عددا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا عبر الفيديوكونفرنس ، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى اليوم في محافظات الصعيد ، حيث افتتح رئيس الجمهورية محطة وشبكات مياه شرب مدينة ابوقرقاص، تشغيل جزئي بطاقة 102 / 204 ألف م3/يوم ، ويضم المشروع مأخذًا على نهر النيل ومحطة المياه، وشبكات بطول 118.7 كيلومتر بأقطار من 1500 مم 250مم ، و3 معديات نفقية، تمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر / أسوان الزراعي لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها ، لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة، بمناطق (مركز ومدينة أبو قرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا ، وقرى شمال مدينة ملوى)،  بتكلفة 885 مليون جنيه .

 

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من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، وذلك خلال 7 سنوات ومنذ تولي  الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

محطة مياه ابو قرقاص (1)
محطة مياه ابو قرقاص (1)
محطة مياه ابو قرقاص (3)
محطة مياه ابو قرقاص (3)
محطة مياه ابو قرقاص (2)
محطة مياه ابو قرقاص (2)
محطة مياه ابو قرقاص (4)
محطة مياه ابو قرقاص (4)
المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية محافظات الصعيد نهر النيل افتتاح لفيديو كونفرانس

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